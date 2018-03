Serie A | Genoa Cagliari | Atalanta Sampdoria Le probabili formazioni

Serie A Genoa - Ballardini : «Cagliari forte. In casa diamo di più» : GENOVA - C'è fiducia in casa Genoa . Lo conferma Davide Ballardini prima di affrontare il Cagliari: 'Le prestazioni fino a oggi sono state buone, con attenzione, ordine, Serietà e determinazione. ...

Serie A Genoa - allenamento con il gruppo per Biraschi : GENOVA - Seduta mattutina per il Genoa , che prosegue la propria preparazione in vista del prossimo match contro il Cagliari . Campo appesantito ma agibile, gli allenamenti odierni hanno previsto ...

Serie A Genoa - lavoro in gruppo per Giuseppe Rossi : GENOVA - Seduta di allenamento per il Genoa , in vista del pRossimo impegno di campionato. Seduta dapprima in palestra, con percorsi individualizzati sotto le direttive dei preparatori Pilati e ...

Serie A - Ballardini : «Il Genoa perde se non va al massimo» : BOLOGNA - Davide Ballardini non cerca scuse dopo il ko del Genoa sul campo del Bologna: "Il Genoa deve fare tutto da squadra - dice a Sky Sport - In generale non abbiamo fatto male: il primo tempo non è stato bello, il secondo un po' più vivace. Ma il Genoa deve fare molto di più. Stasera abbiamo faticato, ma è una fatica senza ...

Serie A - Destro lancia il Bologna : Genoa ko : Nel primo anticipo della 26esima giornata l'attaccante sblocca il match nella ripresa e poi serve a Falletti l'assist per il definitivo 2-0

Serie A - modificati gli orari di Genoa-Milan e Lazio-Bologna : Il sorteggio degli ottavi di finale dell'Europa Legue, che si svolto stamattina a Nyon , Svizzera, ha costretto la Lega di Serie A a modificare gli orari delle partite di Lazio e Milan 9/a e 10/a ...

Serie A Bologna - Verdi convocato per il Genoa : Bologna - C'è Simone Verdi tra i 23 giocatori scelti da Roberto Donadoni per la sfida contro il Genoa, in programma domani , sabato, alle ore 18. L'esterno, che durante il mercato invernale ha ...

Serie A Genoa - in gruppo Laxalt e Hiljemark : GENOVA - Il Genoa e Ballardini sorridono. Laxalt e Hiljemark , che ieri non si erano allenati, si sono aggregati di nuovo al gruppo nel quarto allenamento della settimana sul prato del Signorini. Agli ...

Serie A Genoa - lavoro a parte per Veloso e Rossi : GENOVA - Ripresa dei lavori in casa Genoa . Il tecnico Ballardini ha fatto oggi svolgere una seduta carica di lavoro: fase di riscaldamento, possesso palla, esercitazioni tecniche, partita a campo ...

