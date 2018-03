Seggio estero | è giallo | Annullate centinaia di schede Scatta la denuncia

ilgiornale

Oggi ci sono stati molti problemi al capannone fuori Roma dove si terrà lo spoglio dei voti dall'estero

(Di domenica 4 marzo 2018) Come da copione, i voti provenienti dall'stanno creando qualche problema prima dell'inizio dello spoglio per le elezioni politiche 2018. A Castelnuovo di Porto in un enorme capannone della Protezione Civile avverrà lo spoglio delledei circa 4,3 milioni di elettori che hanno votato per corrispondenza dall'. Già da stamattina sono iniziate le operazioni "preliminari", poi dalle 23 inizieranno le vere e proprie operazioni di conteggioper.Nel capannone sono ospitati 1700 seggi e circa 10mila persone impegnate all'interno tra scrutatori e rappresentanti di lista. Oltre ai problemi del traffico causati dall'afflusso di così tante persone, si sono verificate anche le prime polemiche. A metà pomeriggio circa 100 seggi non si erano insediati perché i presidenti o alcuni scrutatori non si sono presentati. Inoltre, ...