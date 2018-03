Seggi aperti | 46 milioni d' italiani al voto

Italia al voto - Seggi aperti anche a Napoli : 'Ci aspettiamo una grande affluenza' : Ci siamo, il 4 marzo è arrivato. anche a Napoli, dalle 7, tutti i seggi sono aperti per consentire agli elettori di recarsi al voto fino alle 23. Già nella prima mezz'ora - dichiarano i vari ...

Elezioni : i Seggi sono aperti dalle 7 : ANSA, - ROMA, 5 MAR - Hanno aperto regolarmente stamane, alle ore 7, i seggi per le Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Sempre oggi, nelle Regioni ...

Elezioni - Seggi aperti : chiamati al voto 46 milioni di italiani : Si sono aperti i seggi per le Elezioni politiche 2018. Le consultazioni si chiuderanno alle 23. chiamati al voto oltre 46 milioni e mezzo di elettori per la Camera dei deputati, quasi 43 milioni per ...

Elezioni politiche 2018 : Seggi aperti dalle 7 alle 23 - AostaOggi.IT : Risultati in diretta su Aostaoggi Aostaoggi seguirà in diretta streaming l'esito dei risultati a partire dalle ore 23. redazione

Elezioni 2018 - Italia al voto : Seggi aperti fino alle 23. Poi lo scrutinio : Per la prima volta si vota con il Rosatellum, sistema misto che assegna un terzo dei seggi con il maggioritario e due terzi con il proporzionale. Nel Lazio e in Lombardia elettori alle urne anche per le Regionali

Seggi aperti - l'Italia va a votare : una sola croce vale due scelte per il collegio e per il partito : Si vota oggi, solo oggi, dalle 7 alle 23. Ecco le risposte a tutti i dubbi dell?ultimo minuto. Cosa fare se non si ritrova la tessera elettorale? Ogni elettore dovrebbe dare subito...

#Elezioni2018 - l'Italia decide : Seggi aperti in tutto il Paese - si vota fino alle 23 : 46 milioni di Italiani chiamati alle urne: per la prima volta la legge in vigore è il cosiddetto 'Rosatellum'. Errori nelle schede a Palermo e a Mantova. Nel capoluogo siciliano ne saranno ristampate 200mila. In Lombardia e nel Lazio si vota anche per le elezioni regionali