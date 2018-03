Scrivere del cielo

Cosa ha detto Obama sui social network all'evento del quale era vietato Scrivere : Il pezzo forte della Sloan Sports Conference organizzata venerdì scorso dal Mit di Boston era l'intervento di Barack Obama. Un intervento a tutto campo, dove il presidente degli Stati Uniti ha parlato di cambiamento climatico, del movimento #MeToo e di internet, riservando ai social network un paio di affermazioni piuttosto forti. Ai giornalisti presenti era però stato proibito di scriverne per motivi che non risultano ...

La scoperta di un vino di 6000 anni fa potrebbe riScrivere la storia della Sicilia : Il vino, si sa, più invecchia e più è buono, ma in pochi avrebbero il coraggio di bere un alcolico di 6 mila anni fa. In Sicilia, però, il ritrovamento di tracce di vino di età preistorica all'interno di una grotta sul Monte San Calogero (o Kronio) ha fatto fare i salti di gioia agli archeologi che lo hanno riportato alla luce e non per una eventuale futura messa in commercio di quella particolare ...

Ascolti Sanremo : tutti i risultati delle finali. Baglioni punta a riScrivere la storia del Festival : Pierfrancesco Favino - Sanremo 2018 (foto Ufficio Stampa Rai) Il Festival di Sanremo 2018 ha vinto la sua scommessa sul fronte Ascolti, riuscendo a migliorare i numeri della scorsa edizione condotta da Carlo Conti con Maria De Filippi. Anche la quarta serata di ieri si inserisce tra i venerdì più seguiti nella storia della kermesse (per trovare uno share migliore occorre tornare al 1999). E la finale? Riusciranno Claudio Baglioni, Michelle ...

Trovato il più antico fossile dell’Homo Sapiens fuori dal continente africano : potrebbe riScrivere la storia evolutiva dell’uomo : Un fossile Trovato in Israele indica che gli uomini moderni potrebbero aver lasciato l’Africa 100.000 anni prima di quanto si credeva finora. Gli scienziati dicono che un antico osso mascellare superiore e strumenti di pietra associati potrebbero significare anche che l’Homo Sapiens si sia presentato in Africa molto prima di quanto dimostrino ora i fossili. E questo potrebbe far ripensare a come ci siamo evoluti e a come abbiamo interagito con ...

Cosa mi ha insegnato intervistare Nicole e Scrivere della sua storia : Tutto è nato, per caso, mentre girovago sui siti dei quotidiani anglosassoni in cerca di notizie fresche da proporre alla redazione, come faccio abitualmente cinque giorni a settimana. Erano circa le 9 e mezza del mattino quando approdo sul famoso tabloid britannico The Sun, precisamente su unarticolo poi cancellato dall'archivio della testata, dove leggo di una modella 18enne che aveva deciso di vendere la propria verginità al ...

L'Ulivo e l'eredità di Prodi per Scrivere una nuova pagina vittoriosa del centrosinistra : COS'È INSIEMEInsieme è la lista elettorale d'ispirazione ulivista che nasce dalla messa in comune di storie e esperienze politiche consolidate – come quelle riformiste e ecologiste – con le tante realtà civiche del territorio che in questi anni in tante città hanno ridato dignità alla politica.Insieme è in campo fin dal primo secondo per collaborare con un'alleanza chiara e riconoscibile con ...

