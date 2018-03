Scomparsa del professor Andrea Ginzburg | il cordoglio del sindaco di Reggio Emilia | Vecchi

Il lutto dell'Ateneo per la Scomparsa del prof. Andrea Ginzburg : Nel 1963, si è laureato con pieni voti e la lode in Economia Agraria alla Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università di Napoli. Nel 1963, ha ottenuto il Diploma di Specializzazione nel VI Corso sullo ...

La società Crotone calcio e la squadra tutta si associa al dolore per la Scomparsa del calciatore Davide Astori : La notizia della morte del difensore Davide Astori è giunta ai giocatori del Crotone mentre erano in albergo nell’attesa di

Giuliano Carnimeo - in memoria del regista barese a due anni della sua Scomparsa - : Sartana, Alleluja, Spirito Santo, Camposanto, Tresette sono sono alcuni personaggi ideati dal regista Giuliano Carnimeo, ribattezzato non si sa bene perché, Anthony Ascott. Suoi sono i titoli più ...

Eleonora Cecere - Non è la Rai/ "Ho rischiato di morire" : la devozione e il ricordo della madre Scomparsa : Eleonora Cecere racconta il suo dramma alle pagine del settimanale Nuovo: lo scorso ottobre fu costretta a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico con l'asporto di utero e tube.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:32:00 GMT)

Morto Carlo Ripa di Meana : “Ecco come se ne è andato mio padre”. A due mesi dalla Scomparsa della adorata moglie Marina non ha più resistito : Sono trascorsi appena due mesi dalla morte di Marina Ripa di Meana, era il 5 gennaio quando la signora dei salotti bene se ne è andata dopo una lunga malattia. Il marito Carlo Ripa di Meana non ha resistito oltre: è Morto oggi a Roma, a 89 anni. Uomo politico e di cultura, socialista e ambientalista, era stato parlamentare e commissario europeo, ministro della Repubblica, presidente della Biennale del dissenso, presidente di Italia ...

Marco Boni - scartata la pista del suicidio : le due ipotesi sulla Scomparsa : Sono due le ipotesi possibili sulla scomparsa di Marco Boni, il 16enne di Tione di cui non si hanno notizia dallo scorso 16 febbraio. La prima, quella più drammatica, è quella di un tragico incidente; la seconda è che Marco sia...

“Io so tutto”. Scomparsa Marianna Cendron - la rivelazione choc dell’amica. A 5 anni dall’allontanamento della giovane - decide di parlare e di raccontare la verità : L’ultimo turno di lavoro, come cuoca, al golf club di Castelfranco Veneto (Treviso). Poi più nulla. Era il 27 febbraio 2013 quando Marianna Cendron, allora 18enne, spariva nel nulla. L’indagine per sequestro di persona, più volte vicina all’archiviazione, è andata avanti fino ad oggi, ma della ragazza non si sa nulla. Ora, a cinque anni di distanza da quella Scomparsa, la sua amica Alessandra, che lavora come ...

X-FILES 11/ Anticipazioni del 26 febbraio 2018 : la verità su William e la sua Scomparsa : X-FILES 11, Anticipazioni del 26 febbraio 2018, in prima Tv su Fox. Il nuovo caso permette a Mulder e Scully di scoprire di più sulla prigionia del figlio. (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 08:38:00 GMT)

Politica estera cercasi. È Scomparsa dalla campagna elettorale la vera discussione sul futuro del Paese : A due settimane dal voto le forze politiche sembrano pronte a esprimersi, in modo più o meno fantasioso, su tutto tranne che sull'idea che hanno del ruolo dell'Italia in Europa e nel mondo. A parte casi isolati, prese di posizione di singoli o brevi comunicati su avvenimenti spot, sembra quasi non ne abbiano una.Non stupisce quindi che nessuno abbia preso posizione su quanto accaduto alla Conferenza sulla sicurezza a Monaco, dove si ...

Marco Boni/ Ci si interroga sulla Scomparsa del 16enne di Riva del Garda : arrivano segnalazioni (Quarto Grado) : Marco Boni, ci si interroga sulla scomparsa del ragazzo sedicenne di Riva del Garda. Continuano ad arRivare segnalazioni. Se ne parla stasera su Rete 4. (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 04:38:00 GMT)

Scomparsa del senatore Turini - il cordoglio di Forza Italia : 'Punto di riferimento per la Maremma' : Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia Turini per la Scomparsa di Giuseppe , punto di riferimento della politica maremmana a Roma '. A dichiararlo, in un comunicato, è il c oordinamento provinciale di Forza Italia . 'senatore negli anni Novanta, Giuseppe Turini rimarrà sempre un esempio per la nostra ...

DOLORES O'RIORDAN/ I Cranberries pubblicano un disco con brani inediti della cantante Scomparsa : Sta per uscire un disco di canzoni inedtie di DOLORES O'RIORDAN, la cantante irlandese da poco scomparsa, completate dal suo ex gruppo, i Cranberries, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 19:55:00 GMT)

A Laives si piange la Scomparsa del maresciallo Pettorossi : Laives . La comunità di Laives piange la morte del maresciallo Antonio Pettorossi, comandante della stazione locale dei carabinieri. A ricordarlo, con un post su facebook, il sindaco di Laives ...

Cena solo con le ceneri della moglie Scomparsa a San Valentino - lo scatto fa il giro del mondo : solo al ristorante in lacrime. Così è stato immortalato un uomo , la sera di San Valentino , mentre Cena tenendo di fronte a sé l'urna con le ceneri della moglie scomparsa. L'uomo, pur stando solo al ...