Sci | slalom Kranjska | in testa Hirscher

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2018 : Marcel Hirscher domina la prima manche. Settimo Stefano Gross : Semplicemente il più forte. Marcel Hirscher domina la prima manche dello Slalom di Kranjska Gora (Slovenia) ed ipoteca praticamente la conquista della quinta Coppa di specialità della carriera. L’austriaco non ha nemmeno dato la sensazione di dare il massimo, gestendo la sua straordinaria potenza e classe in alcune parti del tracciato. Alla fine il copione è sempre lo stesso, con Hirscher nettamente al comando e con i primi avversari che ...

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La due giorni della Coppa del Mondo maschile di Kranjska Gora si chiude con lo Slalom. È l’occasione per completare la doppietta per Marcel Hirscher: dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l’austriaco ha l’opportunità di ripetersi nella disciplina dei paletti stretti. Il Cannibale è l’ovvio favorito per la gara odierna: in stagione ha vinto 6 volte in Slalom, mancando il podio solo a Levi, quando ...

Sci alpino - la generazione azzurra in slalom al capolinea. Ricambi? Vinatzer e poco altro : L’Italia dello sci alpino maschile chiude l’avventura a PyeongChang 2018 con zero podi, come non accadeva da 12 anni, ovvero dai Giochi casalinghi di Torino. L’ultima delusione è stata lo slalom. Certo, gli azzurri non si presentavano al cancelletto di partenza come i principali favoriti per il podio, ma dopo la prima manche l’idea sembrava potersi concretizzare. Il quarto posto di Manfred Moelgg aveva illuso, poi il ...

L’Italia chiude senza medaglie nello Sci maschile Fuori Hirscher nello slalom - Moelgg solo dodicesimo : Bilancio negativo per l’Italia al maschile nello sci alpino. L’esperienza olimpica si chiude senza medaglie (manca ancora il Team Event). Le ultima chance sono sfumate nello slalom di oggi. Uno slalom contro ogni pronostico già dalle prima manche, quando a sorpresa è uscito di scena l’austriaco Marcel Hirscher, il leader assoluto della specialità, sulla tracciatura del suo allenatore, la prima volta questa stagione. ...

Sci alpino - André Myhrer oro olimpico in slalom a 35 anni. Fuori Hirscher e Kristoffersen. Moelgg illude - poi chiude 12° : La Svezia domina lo slalom alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il successo di Frida Hansdotter nella gara femminile, arriva quello di André Myhrer nella prova maschile. A 35 anni il veterano svedese si regala la vittoria più bella della carriera e conquista il suo primo oro olimpico al termine di una gara incredibile e piena di colpi di scena, a partire dall’uscita dei due grandi favoriti, Hirscher e Kristoffersen. Vince, ...

