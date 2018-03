Sci alpino | Combinata alpina Crans Montana 2018 | Sofia Goggia in testa dopo la manche di

Sci alpino - Hirscher senza rivali nella prima manche del gigante di Kranjska Gora : bene Gross e Moelgg : L'austriaco, reduce dal trionfo di sabato in gigante sempre in Slovenia, è in cerca del 57esimo successo in carriera in Coppa del mondo e del dodicesimo stagionale. Da Michael Matt, quarto in ...

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2018 : Marcel Hirscher domina la prima manche. Settimo Stefano Gross : Semplicemente il più forte. Marcel Hirscher domina la prima manche dello Slalom di Kranjska Gora (Slovenia) ed ipoteca praticamente la conquista della quinta Coppa di specialità della carriera. L’austriaco non ha nemmeno dato la sensazione di dare il massimo, gestendo la sua straordinaria potenza e classe in alcune parti del tracciato. Alla fine il copione è sempre lo stesso, con Hirscher nettamente al comando e con i primi avversari che ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Hirscher magistrale nella prima manche! Distacchi pesanti per Gross e Moelgg : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà la chance per il fenomenale Marcel Hirscher di completare l’opera: dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l’austriaco ha l’opportunità di ripetersi nella disciplina dei paletti stretti. Il Cannibale è l’ovvio favorito per la gara odierna: in stagione ha vinto 6 volte in Slalom, mancando il podio ...

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Crans Montana 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e Marta Bassino da podio. Svizzere favorite. : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile da Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Combinata che dovrebbe essere terra di conquista per le padrone di casa con Michelle Gisin e Wendy Holdener grandi favorite dopo le medaglie d'oro e di bronzo conquistate alle ...

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Crans Montana 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e Marta Bassino da podio. Svizzere favorite. : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile da Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Combinata che dovrebbe essere terra di conquista per le padrone di casa con Michelle Gisin e Wendy Holdener grandi favorite dopo le medaglie d’oro e di bronzo conquistate alle Olimpiadi. Holdener che ha stupito anche nel superG di ieri, chiudendo al secondo posto. Inoltre l’elvetica è la ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Hirscher per un nuovo assolo - Gross e Moelgg outsider. : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà la chance per il fenomenale Marcel Hirscher di completare l’opera: dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l’austriaco ha l’opportunità di ripetersi nella disciplina dei paletti stretti. Il Cannibale è l’ovvio favorito per la gara odierna: in stagione ha vinto 6 volte in Slalom, mancando il podio ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 4 marzo : Italia a caccia di nuovi podi. Attesa per lo Sci alpino : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata agli Sport Invernali. Il Circo Bianco protagonista quest’oggi. Nello slalom di Kranjska Gora il fenomenale Marcel Hirscher cercherà di completare l’opera: dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l’austriaco ha l’opportunità di ripetersi nella disciplina dei paletti stretti. Il Cannibale è l’ovvio favorito per la gara odierna: in stagione ha ...

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La due giorni della Coppa del Mondo maschile di Kranjska Gora si chiude con lo Slalom . È l'occasione per completare la doppietta per Marcel Hirscher : dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l'austriaco ha l'...

Sci alpino - Combinata alpina Crans Montana 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Seconda gara della due giorni di Coppa del Mondo femminile di sci alpino a Crans Montana . Oggi si disputa la seconda e ultima Combinata alpina della stagione e pertanto verrà assegnata la Coppetta di specialità. La favorita è Wendy Holdener , ...

Sci alpino - Combinata alpina Crans Montana 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Seconda gara della due giorni di Coppa del Mondo femminile di sci alpino a Crans Montana. Oggi si disputa la seconda e ultima Combinata alpina della stagione e pertanto verrà assegnata la Coppetta di specialità. La favorita è Wendy Holdener, per diversi motivi: in primis perché ha vinto a Wengen, poi perché a PyeongChang ha chiuso al terzo posto, infine perché proprio ieri la svizzera si è presa a sorpresa il primo podio della carriera in ...

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La due giorni della Coppa del Mondo maschile di Kranjska Gora si chiude con lo Slalom. È l’occasione per completare la doppietta per Marcel Hirscher: dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l’austriaco ha l’opportunità di ripetersi nella disciplina dei paletti stretti. Il Cannibale è l’ovvio favorito per la gara odierna: in stagione ha vinto 6 volte in Slalom, mancando il podio solo a Levi, quando ...

Sci alpino - Hirscher domina anche nel gigante di Kranjska Gora! Bosca migliore azzurro : E' nuovamente tempo di aggiornare le statistiche del fenomeno austriaco, quella di oggi è la 51esima vittoria in Coppa del mondo, l'undicesima di quest'anno e la quinta stagionale in gigante. ...

Coppa del mondo Sci alpino - Hirscher domina gigante Kranjska Gora e vince coppa di specialità : Giornata negativa per gli italiani: De Aliprandini, ottavo dopo la prima manche, esce di scena dopo poche porte, il miglior azzurro è Giulio Giovanni Bosca, che alla quinta gara di coppa del mondo ...

Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2018 : Marcel Hirscher si prende tutto! Vittoria e coppa di specialità per l’austriaco : Marcel Hirscher fa bottino pieno a Kranjska Gora. Il campione austriaco trionfa nel Gigante sloveno, conquistando oltre alla Vittoria anche la quinta coppa del Mondo di specialità della carriera. Un altro vero e proprio dominio di Hirscher che si impone con quasi due secondi di vantaggio su tutti gli avversari: il nativo di Annaberg conferma di essere semplicemente di un’altra categoria. Dopo l’oro olimpico, dunque, un altro ...