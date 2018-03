Schede sbagliate in un seggio a Roma

Disagi per gli elettori - tra ritardi - code e Schede sbagliate. Sotto accusa il bollino antifrode : Problemi soprattutto nelle grandi città. Interviene il Viminale per accelerare le operazioni di voto. Le amministrazioni di Milano e Roma hanno consigliato gli elettori di recarsi ai seggi almeno un'...

Schede sbagliate in seggio a Roma : considerate valide : In 36 hanno votato su Schede sbagliate, ovvero con i nomi dei candidati alla Camera di un latro collegio. È successo nel seggio 2167 di Via Micheli 29 a Roma, nel quartiere Parioli, dove a segnalare l'...

Alle urne file - ritardi e Schede sbagliate. Il Viminale velocizza le procedure : A causare i ritardi è stato soprattutto il debutto del tagliando antifrode. Diverse sospensioni per errori sulle schede in particolare a Palermo, Mantova e in provincia di Alessandria. A Roma 36 persone sono state chiamate per rivotare. Si vota fino Alle 23....

Alle urne file - ritardi e Schede sbagliate. A Roma in 36 chiamati a rivotare : A causare i ritardi è stato soprattutto il debutto del tagliando antifrode. Diverse sospensioni per errori sulle schede in particolare a Palermo, Mantova e in provincia di Alessandria. ...

Elezioni - Schede sbagliate : voto sospeso ad Alessandria : schede per la Camera sbagliate e operazioni di voto sospese nel collegio di Rivolta Bormida e Castelnuovo Bormida, in provincia di Alessandria. Lo riferisce all?Ansa il senatore Federico Fornaro, ...

Schede sbagliate in seggio a Roma : il presidente svuota l'urna : Schede con i nomi dei candidati di Camera e Senato sbagliati nel seggio 2167 di Via Micheli 29 a Roma , nel quartiere Parioli, : se ne accorge un elettore e avvisa la presidente di seggio. 'A quel ...

Elezioni2018 - Schede sbagliate : voto sospeso ad Alessandria : schede per la Camera sbagliate e operazioni di voto sospese nel collegio di Rivolta Bormida e Castelnuovo Bormida, in provincia di Alessandria. Lo riferisce all?Ansa il senatore Federico Fornaro, ...

Lunghe file ai seggi e Schede sbagliate : Disagi segnalati un po' in tutta Italia soprattutto per la rimozione del talloncino anti-frode dalle schede per Senato e Camera. Errori sulle schede. Il caso più eclatante a Palermo -

Italia al voto tra file - ritardi e Schede sbagliate : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Schede sbagliate a Roma e Palermo : Code più lunghe del solito ai seggi fin dal primo mattino sono segnalate un po' in tutta Italia a causa della nuova procedura introdotta per le elezioni politiche - Sulle elezioni dall'esito incerto, ...

Elezioni2018 - Schede sbagliate in un seggio a Roma : il presidente svuota l'urna : schede con i nomi dei candidati di Camera e Senato sbagliati nel seggio 2167 di Via Micheli 29 a Roma (nel quartiere Parioli): se ne accorge un elettore e avvisa la presidente di seggio. «A...

Elezioni 2018 - a Palermo ristampate nella notte 200mila Schede finite in altri seggi. A Roma presidente svuota l'urna - Schede sbagliate E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

Schede sbagliate a Roma - ritardi a Palermo : Code più lunghe del solito ai seggi fin dal primo mattino sono segnalate un po' in tutta Italia a causa della nuova procedura introdotta per le elezioni politiche - Sulle elezioni dall'esito incerto, ...

Italiani al voto ma è già caos. Schede sbagliate - seggi chiusi : la vergogna sulle elezioni : Una serie di errori e contrattempi hanno fatto partire malissimo questa giornata elettorale , si vota oggi domenica 4 marzo, fino alle 23, . A Palermo si sono dovute ristampare nella notte 200.000 ...