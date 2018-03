SCHEDE ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE | REGIONALI 2018 FAC SIMILE Come si vota Camera

Problemi sulle SCHEDE ELETTORALI a Mantova e Palermo : Le elezioni partono con degli errori nelle schede. Nella circoscrizione di Mantova è stato riscontrato un errore nella stampa delle schede

Mantova - errore su SCHEDE ELETTORALI : sbagliato simbolo del Pd : Come in Sicilia, anche in Lombardia, nella circoscrizione di Mantova, è stato rilevato un errore nella stampa delle schede elettorali. Questa volta riguarda quelle per il rinnovo del Consiglio ...

C'è un errore nel nome del candidato : distrutte 1 milione di SCHEDE elettorali : Con la conclusione della campagna elettorale è tutto pronto per le elezioni politiche di domenica 4 marzo. Ma la preparazione al voto non è stata...

Elezioni 4 marzo - le nuove SCHEDE elettorali : Su Leggo.it la guida per le Elezioni del 4 marzo 2018. Gli orari: si vota dalle 7 alle 23 per eleggere 630 deputati e 315 senatori della XVIII legislatura. LE nuove schede : Ai seggi si riceveranno ...

4 marzo. SCHEDE ELETTORALI munite di un tagliando anti-frode : Novità in vista per il voto del 4 marzo 2018. Le Schede elettorali saranno dotate di un tagliando anti-frode. Sarà

Elezioni - cambiano le SCHEDE elettorali. Ci sarà un tagliando antifrode - ecco come funziona : Oltre 46 milioni di italiani si recheranno alla urne domenica 4 marzo. Ciascun elettore riceverà due schede: una di colore giallo per il Senato, l’altra di colore rosa per la Camera. Chi non ha compiuto i 25 anni riceverà solo quella rosa. Mentre i cittadini del Lazio e Lombardia ne riceveranno un’altra per l’elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del consiglio regionale. Le schede sono, come prevede la norma, di carta ...

Elezioni 2018 - santini e volantini al posto delle SCHEDE ELETTORALI : quanta carta sprecata per chi vota all’estero : di Massimo Marotta Premessa: qui a Singapore ho ricevuto il plico elettorale in tempo, senza volantini aggiuntivi spediti insieme o separatamente al plico. Purtoppo, sembra che questa non sia la sorte capitata a molti miei concittadini che all’estero si sono visti recapitare volantinaggio elettorale. Vivendo all’estero da un ventennio sono familiare sia con la procedura di iscrizione all’Aire (Anagrafe italiani residenti ...

Le SCHEDE elettorali : Elezioni in avvicinamento . Domenica 4 marzo , dalle 7 alle 23, oltre 50 milioni di cittadini italiani , 24,8 milioni maschi e 26,4 milioni femmine, più 4,2 milioni di elettori residenti all'estero, ...

Luigi Bisignani - il terribile sospetto sul 4 marzo : 'Così le SCHEDE ELETTORALI possono favorire Luigi Di Maio e M5s' : In vista del 4 marzo, Luigi Bisignani ha un grosso dubbio che riguarda la scheda elettorale . E questo dubbio lo esprime in un intervento su Il Tempo , dove premette: 'È allarme al Viminale'. Questo ...

Le SCHEDE ELETTORALI di Camera e Senato come si può votare e cosa è vietato : Il Viminale ha pubblicato i fac-simile delle schede elettorali per le prossime elezioni politiche . Ogni elettore avrà due schede, una per la Camera , scheda rosa, e una per il Senato , scheda gialla, ...