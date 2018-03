Sarri si arrende | La lotta Scudetto riguarda solo la Juventus

ilgiornale

(Di domenica 4 marzo 2018) Il Napoli di Maurizioè caduto malamente in casa contro la Roma di Eusebio Di Francesco in una sfida decisiva per le sorti. Eppure gli azzurri erano passati subito in vantaggio con il gol di Insigne ma si sono fatti rimontare, nel primo tempo, dalle reti di Under e Dzeko, mentre nella ripresa sono affondati sotto i colpi ancora di Dzeko e di Perotti. La rete di Mertens al 93' hareso meno amaro il risultato finale.Di questo risultato negativo del Napoli, naturalmente, ne ha beneficiato lache ora si trova a meno uno dagli azzurri con ancora una partita da recuperare., ai microfoni di Premium Sport, al termine del match ha commentato comunque positivamente la prova dei suoi fermati in più di una circostanza da un fantastico Alisson: "È stata una partita che vorrei rivedere perché dal campo ho visto tanti aspetti positivi. Abbiamo fatto 27 ...