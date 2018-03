Sarà il nuovo Parlamento a eleggere | forse | successore Mattarella

Raiola Sarà il nuovo agente di Insigne : 'Scudetto al Napoli? Sarebbe bello' : NAPOLI - In una intervista a RaiSport , Mino Raiola , procuratore di numerosi calciatori di livello internazionale, si è lasciato scappare un commento che sul'ingresso di Lorenzo Insigne , attaccante ...

Riccardo Tisci Sarà il nuovo direttore creativo di Burberry : Riccardo Tisci sarà il nuovo direttore creativo di Burberry in sostituzione di Chistopher Bailey. Lo ha annunciato oggi la maison britannica. Lo stilista italiano, 43 anni, è stato dal 2005...

Cagliari - il nuovo stadio Sarà pronto tra tre anni : capienza da 24-30 mila posti : Sono stati presentati i tre progetti per il nuovo impianto. Tribune coperte e aree commerciali gli aspetti comuni: ora si attende la decisione finale. L'articolo Cagliari, il nuovo stadio sarà pronto tra tre anni: capienza da 24-30 mila posti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La prof Sarà di nuovo in piazza : A morte tutto l'apparato statale militare : "Finalmente hanno un motivo per estromettermi dalla scuola". Lavinia Flavia Cassaro, l'insegnante in prima linea negli scontri di piazza a Torino che ha augurato la morte ai poliziotti, commenta così al quotidiano online Il Primato Nazionale. La professoressa, che insegna all'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, dopo aver manifestato contro Casapound augurando la morte agli agenti in servizio ("vigliacchi ...

Nuovo Stadio Roma - come Sarà il Convivium : la zona dedicata ai tifosi : Nei pressi del Nuovo Stadio della Roma sarà allestito il Convivium, la zona in cui saranno presenti le attività commerciali e i punti di ristoro L'articolo Nuovo Stadio Roma, come sarà il Convivium: la zona dedicata ai tifosi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Metro Exodus Sarà il nuovo Crysis? 4A Games ama "far saltare in aria le schede video dei giocatori" : Dopo aver discusso del sistema morale alla base del gioco e della sue anima hardcore legata agli elementi survival, torniamo a scrivere di Metro Exodus grazie a un nuovo approfondimento incentrato sull'aspetto tecnico della produzione e in particolare sull'evoluzione del 4A Engine, il motore che dà vita al gioco sviluppato da 4A Games.Game Informer ha parlato del motore grafico sottolineando come la base di partenza sia già davvero ottima dato ...

F1 in tv : Liberty Media lancia un nuovo canale in streaming per seguire i GP. In Italia non Sarà disponibile : Liberty Media fa sentir sempre di più il proprio peso decisionale in F1. I nuovi gestori del Circus, infatti, lanciano un qualcosa di rivoluzionario nella fruizione dei GP in tv: per gli appassionati vi sarà un canale F.1 e una piattaforma multiMediale per seguire in streaming i GP. Un posizionamento delle telecamere particolare, nuovi microfoni ed ulteriori applicazioni multiMediali faranno parte del pacchetto. “Abbiamo definito la ...

ALESSANDRO CANNATARO - NUOVO CORTEGGIATORE DI SARA AFFI FELLA / Video - "Ho occhi solo per te" (Uomini e Donne) : In onda oggi a Uomini e Donne la prima esterna fra ALESSANDRO CANNATARO e SARA AFFI FELLA. Ma chi è il NUOVO CORTEGGIATORE del trono classico? Ecco tutte le info(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:37:00 GMT)

Tiziano Ferro : quest’anno Sarà tutto dedicato alla scrittura del suo nuovo album : Tiziano Ferro ha le idee molto chiare su quali saranno i suoi impegni per questo 2018. Oggi domenica 25 febbraio, Tiziano ritirerà un premio importantissimo. Si tratta dell’Italian Excellence Award 2018 che il cantautore ritirerà nel corso della 13° edizione di “L.A., Italia – Film Fashion and Art Fest”, manifestazione che premia l’eccellenza artistica italiana. [arc ...

MillionDAY/ Estrazione di oggi : i numeri vincenti - ci Sarà un nuovo milionario? (24 febbraio 2018) : MillionDAY, oggi 24 febbraio 2018 nuova Estrazione alle 19: ecco i numeri vincenti. Stasera ci sarà un nuovo milionario? Le ultime notizie sul nuovo gioco di Lottomatica(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 18:10:00 GMT)

Allerta Meteo Burian - l’esperto : “caldo - gelo e poi subito di nuovo caldo - saranno sbalzi termici impressionanti. E’ colpa dei cambiamenti climatici e dovremo sempre più abituarci” : “L’ondata di maltempo che da alcuni giorni sta interessando in maniera estesa e continua l’intera Penisola evidenzia quanto inizino ad essere evidenti i segnali di un cambiamento climatico; tanto è variegata la “sinottica” del bacino del Mediterraneo – mare sempre caldo e profondo. Gli effetti del maltempo, poi, determinano problematiche “idrogeologiche” e ”bioMeteorologie” molto diversificate procedendo dal settentrione verso il Meridione del ...

Bellamy Young di Scandal firma per un nuovo ruolo in una soap : Sarà radicalmente diverso da Mellie Grant? : Bellamy Young di Scandal lascerà anche la Casa Bianca, ma non certo il network ABC: dopo la fine della serie di Shonda Rhimes, nella quale interpreta la first lady Mellie Grant, l'attrice apparirà nel pilot di False Profits, nuova serie prodotta dallo stesso canale. A riportare la notizia è il portale TVLine, che spiega come False Profits sia una "soap commedia" descritta come segue: "Desperate Housewives incontra Glengarry Glen Ross". La ...

Sarà l'elezione più difficile per il nuovo macchinoso sistema di voto : Due terzi proporzionale e un terzo maggioritario, con le relative di soglie di sbarramento e ripartizioni: lavoro molto duro per i 370mila ai seggi -