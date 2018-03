San Paolo | Fognini si aggiudica il torneo e dedica la vittoria ad Astori

Fognini vince in Brasile Suo il torneo di San Paolo : Altri Sport RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Brignone vince la combinata di Crans Montana View ...

Fognini vince a San Paolo : Sesto titolo in carriera per Fabio Fognini, andato a segno nel Brasil Open, torneo ATP World Tour 250 dotato di un montepremi di 516.205 dollari che si è concluso sulla terra rossa di San Paolo, in ...

Tennis - Fognini vince in Brasile : a San Paolo arriva il sesto titolo : LA CRONACA - Primi due set con poca storia. Nel primo è stato Jarry a dominare, nel secondo è venuto fuori Fognini. Decisamente più equilibrato il terzo e decisivo parziale. Fognini ha strappato la ...

Tennis - Fognini vince torneo San Paolo : 18.52 Fabio Fognini vince il suo sesto titolo Atp aggiudicandosi il torneo di San Paolo in Brasile. In finale, il Tennista ligure supera in rimonta, 16 61 64, il cileno Nicolas Jarry. Durata del match 1h33'. Con questa affermazione, Fognini lunedì salirà al n.19 del ranking Atp.

SAMBA Fabio Fognini! Battuto Jarry in finale - l’azzurro conquista l’Atp di San Paolo! : SAMBA Fabio Fognini! L’azzurro trionfa nella finale dell’ATP di San Paolo (Brasile) contro il cileno Nicolás Jarry (n.73 del ranking ATP) con il punteggio 1-6 6-1 6-4 in 1 ora e 34 minuti di partita. Dopo un primo set giocato in modo contratto, il ligure si è sciolto, facendo la differenza con il proprio repertorio di colpi e piegando la resistenza del rivale. Per l’italiano è il sesto titolo in carriera, su 15 atti conclusivi ...

SAMBA Fabio Fognini! Battuto Jarry in finale - l’azzurro conquista l’Atp di San Paolo! : SAMBA Fabio Fognini! L’azzurro trionfa nella finale dell’ATP di San Paolo (Brasile) contro il cileno Nicolás Jarry (n.73 del ranking ATP) con il punteggio 1-6 6-1 6-4 in 1 ora e 34 minuti di partita. Dopo un primo set giocato in modo contratto, il ligure si è sciolto, facendo la differenza con il proprio repertorio di colpi e piegando la resistenza del rivale. Per l’italiano è il sesto titolo in carriera, su 15 atti conclusivi ...

DIRETTA/ Atp San Paolo - finale Fognini-Jarry (risultato finale 2-1) streaming e tv : impresa del ligure! : Atp San Paolo 2018: DIRETTA Fognini-Jarry. Il tennista azzurro afronta il cileno nel torneo su terra rossa brasiliano. Parte da favorito, ma attenzione a sottovalutare l'avversario...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:15:00 GMT)

LIVE Fabio Fognini-Nicolas Jarry - Finale ATP San Paolo 2018 in DIRETTA : Fognini vince il torneo! 1-6 - 6-1 - 6-4 sul cileno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Nicolas Jarry, Finale del Torneo ATP di San Paolo. Sulla terra rossa brasiliana, il ligure partirà con tutti i favori del pronostico contro il cileno e andrà a caccia della vittoria. Il sudamericano è la prima Finale in un ATP, Fognini non ha ancora perso un set in questo torneo e va a caccia del sesto titolo ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. OASport vi propone la DIRETTA ...

LIVE Fabio Fognini-Nicolas Jarry - Finale ATP San Paolo 2018 in DIRETTA : 2-0 nel terzo set - subito break dell'azzurro! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Nicolas Jarry, Finale del Torneo ATP di San Paolo: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, dopo per punto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Fabio Fognini-Nicolas Jarry - Finale ATP San Paolo 2018 in DIRETTA : 1-1 - si decide tutto nel terzo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Nicolas Jarry, Finale del Torneo ATP di San Paolo. Sulla terra rossa brasiliana, il ligure partirà con tutti i favori del pronostico contro il cileno e andrà a caccia della vittoria. Il sudamericano è la prima Finale in un ATP, Fognini non ha ancora perso un set in questo torneo e va a caccia del sesto titolo ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. OASport vi propone la DIRETTA ...

DIRETTA/ Atp San Paolo - finale Fognini-Jarry (risultato live 0-1) streaming e tv : il cileno domina il 1^ set : Atp San Paolo 2018: DIRETTA Fognini-Jarry. Il tennista azzurro afronta il cileno nel torneo su terra rossa brasiliano. Parte da favorito, ma attenzione a sottovalutare l'avversario...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:59:00 GMT)

Diretta/ Atp San Paolo 2018 - finale Fognini-Jarry (risultato live 0-0) info streaming e tv : si comincia! : Atp San Paolo 2018: Diretta Fognini-Jarry. Il tennista azzurro afronta il cileno nel torneo su terra rossa brasiliano. Parte da favorito, ma attenzione a sottovalutare l'avversario...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:07:00 GMT)

LIVE Fabio Fognini-Nicolas Jarry - Finale ATP San Paolo 2018 in DIRETTA : l’azzurro a caccia della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Nicolas Jarry, Finale del Torneo ATP di San Paolo. Sulla terra rossa brasiliana, il ligure partirà con tutti i favori del pronostico contro il cileno e andrà a caccia della vittoria. Il cileno è la prima Finale in un ATP, Fognini non ha ancora perso un set in questo torneo e va a caccia del sesto titolo ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. OASport vi propone la DIRETTA LIVE ...

Atp San Paolo 2018 - finale/ Diretta Fognini-Jarry : info streaming e tv - la scheda del cileno (oggi - 4 marzo) : Atp San Paolo 2018: Diretta Fognini-Jarry. Il tennista azzurro afronta il cileno nel torneo su terra rossa brasiliano. Parte da favorito, ma attenzione a sottovalutare l'avversario...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:44:00 GMT)