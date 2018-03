Samsung ferma gli aggiornamenti di sicurezza per tre smartphone del 2016 e li riduce per

L’esistenza di Samsung Galaxy J4 sembra confermata da GeekBench : L'esistenza di Samsung Galaxy J4, del quale si era parlato qualche giorno fa, sembra essere confermata da GeekBench che ha registrato la visita di un modello SM-J400F con Android 8.0 Oreo. L'articolo L’esistenza di Samsung Galaxy J4 sembra confermata da GeekBench è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 - tante novità ad una piacevole conferma : il jack cuffie : Arriveranno insieme, e saranno lanciati nel mese di marzo: parliamo del nuovo Samsung Galaxy S9 e della dock station, la tecnologia che trasforma il vostro monitor in uno smartphone. A proposito della DeX Pad, dovrebbe costare intorno ai 150 euro e di recente una delle fonti più attendibili ha lanciato le immagini proprio della dock, e dove si può notare anche il possibile nuovo Samsung Galaxy S9, con la particolarità che accanto all'ingresso ...

Conferma Oreo su Samsung Galaxy S6 e Note 5 : supporto ufficiale negli USA e in Italia? : Ora è più di una speranza l'aggiornamento Oreo sul Samsung Galaxy S6 (e certamente pure sui modelli S6 Edge e S6 Edge Plus) ma anche sul Note 5. Dopo alcune anticipazioni ufficiose che al loro rilascio pure erano sembrate abbastanza utopistiche, ecco che giungono notizie ben più certe e autorevoli direttamente dall'operatore mobile USA T-Mobile che sul suo sito ufficiale, a chiare lettere, parla dello sviluppo di Android 8.0 per i device qui ...

Nuova conferma per le dimensioni dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus simili a quelle dei predecessori : Da Mobile Fun arrivano alcuni interessanti dettagli sui Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus grazie alle custodie ufficiali Clear View. Ecco tutti i dettagli L'articolo Nuova conferma per le dimensioni dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus simili a quelle dei predecessori è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 : confermata la sua batteria : A distanza di meno di un mese dalla presentazione ufficiale, arrivano interessanti conferme sulle batteria di Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus. Sono passati diversi giorni dall’ultima volta che vi abbiamo parlato dei prossimi Top di Gamma Coreani, Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus, ed adesso è il momento di dargli di nuovo uno sguardo. Infatti, nelle ultime ore, a distanza di meno di un mese dalla presentazione ufficiale, sono arrivati dei nuovi ...

Samsung Galaxy S9 : confermato il riconoscimento ibrido : Negli ultimi giorni Samsung ha confermato le date riportate nel leak sul programma di lancio del Samsung Galaxy S9 e le caratteristiche più significative del nuovo smartphone. Le novità non sono però finite: Samsung ha confermato anche la tecnologia Intelligent Scan, svelata qualche tempo fa da un leak sul tanto atteso dispositivo di Samsung. La conferma della presenza di tale funzionalità nel nuovo Samsung Galaxy S9 è riportata da SamCentral ...

Uscita Samsung Galaxy S9 confermata a febbraio al MWC - tutto quanto sappiamo al 10 gennaio : Samsung Galaxy S9 in Uscita a febbraio, in occasione del Mobile World Congress di Barcellona. Non ci sono davvero più dubbi dopo le ultime dichiarazioni di DJ Koh, capo della divisione mobile di Samsung di queste ore al CES in svolgimento a Las Vegas. In molti se lo aspettavano ma ora dalla viva voce di un rappresentante dell'azienda sappiamo che mancano al lancio solo una manciata di settimane. La data più papabile, in realtà trapelata ...

Samsung conferma : Galaxy S9 al MWC e smartphone pieghevole nel 2019 : Samsung Galaxy S9 sarà presentato ufficialmente al MWC 2018, la conferma è arrivata ieri dalla stessa compagnia sud coreana al CES 2018. L'articolo Samsung conferma: Galaxy S9 al MWC e smartphone pieghevole nel 2019 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Niente svolta audio per Samsung Galaxy S8 con aggiornamento Oreo : c’è conferma ufficiale : Ci sono aspettative elevatissime da un po' di tempo a questa parte per il Samsung Galaxy S8, soprattutto in riferimento al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo, ma di tanto in tanto spuntano notizie che ci riportano coi piedi per terra e che per forza di cose devono essere prese in considerazione da chi ha deciso di puntare sullo smartphone nell'ultimo anno. Dopo avervi parlato di due funzionalità apprezzabili pronte a sbarcare sul top di ...

Samsung Galaxy S9 dovrebbe conservare la ricarica wireless - le pellicole protettive confermano la somiglianza con S8 : Secondo nuovi leak, Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus dovrebbero avere ricarica wireless ed un design frontale identico ai predecessori. Intanto in Cina è spuntato il primo clone. L'articolo Samsung Galaxy S9 dovrebbe conservare la ricarica wireless, le pellicole protettive confermano la somiglianza con S8 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Confermato il lancio di Samsung DeX Pad con il Galaxy S9 : Samsung ha presentato la richiesta di registrazione del marchio DeX Pad, che sarà una sorta di versione rinnovata di Samsung DeX L'articolo Confermato il lancio di Samsung DeX Pad con il Galaxy S9 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.