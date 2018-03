Salvini e Meloni sorridono Ma temono la vittoria a metà

Meloni e Salvini in missione : tirano la volata ai governatori : Lui a Milano, lei a Latina. Ieri i leader del Carroccio e di Fratelli d'Italia hanno chiuso la campagna elettorale con due eventi paralleli, Matteo Salvini con il candidato alla presidenza della Lombardia Attilio Fontana, Giorgia Meloni a Latina, dove è candidata, con lo sfidante di Zingaretti (che a sua volta era a Latina, ieri pomeriggio) alla poltrona di Governatore laziale, Stefano Parisi.Il numero uno del Carroccio, pizzicato proprio ...

Elsa di Frozen lesbica? Salvini e Meloni contro la Disney : ... Elsa, la protagonista di un cartone, Frozen, che ha sbancato i botteghini di tutto il mondo e che con il suo regno di ghiaccio e la sua voce cristallina, ma anche con il 'vero amore' che la lega ...

Elsa di Frozen lesbica? Da Salvini a Meloni - la destra contro la Disney : Nell'ultimo giorno di campagna elettorale il leader della Lega si schiera contro la Disney. E Giorgia Meloni: «Basta mettere in mezzo i bambini». La risposta social: «Occupatevi dei problemi del Paese»

Elezioni - Fico (M5S) : “Fuori onda di Salvini - Fitto e Meloni? Fanno bene ad avere paura di noi” : “I timori della destra sono più che fondati. La cosa incredibile è che Salvini spera che il Pd arrivi almeno al 22% per riequilibrare la mazzata che stanno per prendere al sud. Io mi aspetto il 30% ed oltre. Spero che avremo la maggioranza assoluta per governare da soli. Tajani è una persona che fa politiche completamente diverse dalle nostre. Ad esempio, lui privatizzerebbe l’acqua, costruirebbe inceneritori e discariche. Noi ...

Elezioni 2018 - fuorionda Salvini-Meloni-Fitto : 'Al Sud vince il M5S' - : Un microfono aperto "ruba" la conversazione dei tre esponenti di centrodestra, che parlano degli scenari elettorali al Tempio di Adriano in attesa di Berlusconi. "L'aria è buona, giù non lo so", dice ...

Il video in cui Salvini e Meloni discutono fra di loro del voto di domenica : È stato girato di nascosto ieri a Roma, i due parlano soprattutto del possibile successo elettorale del M5S al Sud The post Il video in cui Salvini e Meloni discutono fra di loro del voto di domenica appeared first on Il Post.

Video fuorionda Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Raffaele Fitto/ Elezioni 2018 : "Movimento 5 Stelle vola" : Video fuorionda Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto su Elezioni 2018: "Movimento 5 Stelle vola". Conversazione su voto 4 marzo.

Video fuorionda Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Raffaele Fitto/ Elezioni 2018 : “Movimento 5 Stelle vola” : Video fuorionda Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto su Elezioni 2018: “Movimento 5 Stelle vola”. La conversazione sul voto del 4 marzo “pizzicata” da un operatore di LaPresse(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 11:26:00 GMT)

'Spero che il Pd prenda il 22%'. Il fuorionda sul voto tra Salvini Meloni e Fitto : In un fuorionda intercettato da LaPresse e pubblicato sul sito di Corriere.it gli esponenti del centrodestra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto parlano di scenari elettorali. L'audio è ...

Elezioni 2018 - il fuorionda sul voto tra Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Raffaele Fitto : In un fuorionda intercettato da LaPresse e pubblicato sul sito di Corriere.it gli esponenti del centrodestra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto parlano di scenari elettorali. L'audio è stato carpito al Tempio di Adriano mentre i tre attendevano l'arrivo di Silvio Berlusconi alla manifestazione unitaria del centrodestra."Come va?", chiede Fitto a Salvini. "L'aria è buona, giù non lo so. Giù 5 Stelle". Gli ...

Elezioni - Salvini Meloni e Berlusconi alla photo opportunity del centrodestra : “Mai inciuci - tra noi lealtà assoluta” : Tempio di Adriano, Roma. A tre giorni dal voto del 4 marzo, arriva in extremis la manifestazione unitaria del centrodestra targata Forza Italia-Lega-Fratelli d’Italia, più la quarta gamba di Noi con l’Italia-Udc (quelli che Salvini bollava come “riciclati” ma che è stato costretto a digerire come alleati). In realtà, è stata poco più che una semplice photo opportunity, con Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia ...

Centrodestra : Berlusconi - Salvini - Meloni - Fitto insieme sul palco Tempio Adriano : Con l'arrivo di Silvio Berlusconi ha preso il via l'iniziativa comune del Centrodestra. Il leader di Forza Italia è stato l'ultimo ad arrivare al Tempio di Adriano, a Roma, ed è salito sul palco per ...

Berlusconi : 'No larghe intese o governi di scopo'. Oggi insieme a Salvini e Meloni : Per il leader di Forza Italia, senza una maggioranza l'unica strada sarebbe il ritorno al voto con questa legge elettorale. In giornata l'appuntamento con gli alleati per convincere gli elettori dell'...

Salvini : bene Meloni da Orban - anche noi difenderemo i confini : Milano, 1 mar. , askanews, - Per il segretario della Lega, Matteo Salvini, la presidente di FdI, Giorgia Meloni, ha fatto bene a incontrare ieri il premier ungherese Viktor Orban per un confronto sull'...