Sacro e profano nel magico cielo di Piacenza

(Di domenica 4 marzo 2018) Iniziammo con Parmigianino per il restauro degli affreschi della Chiesa della Steccata a Parma. Una ben praticabile impalcatura consentiva di salire, per vedere da vicino dettagli impensabili, figure umane e nature morte. Non era la prima volta per l'esperienza degli intendenti: ero stato, come ispettore delle belle arti, su molte impalcature, e in particolare, nella Cappella Sistina per il restauro degli affreschi di Michelangelo, nel 1994. Ma, per il grande pubblico, l'occasione della Steccata fu notevolissima, e si ripeté, qualche anno, dopo con Correggio, entrando nella cupola del duomo di Parma.Per il Pordenone, e per l'entusiasmo che, oggi come allora, accende a, è utile leggere il Vasari: «Fu condotto in, e da que' gentiluomini onoratamente raccolto; fece per essi infiniti lavori, e particularmente nella chiesa di Santa Maria di ...