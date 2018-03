Rubati tre furgoni di Milano Ristorazione con le chiavi delle scuole

Rubati due autotreni con gru : si temono nuovi assalti a portavalori : Sebbene, infatti, i mezzi pesanti Rubati spesso finiscano su mercati paralleli illegali, magari dopo essere stati ridotti a pezzi per ottenere ricambi, due gravi fatti di cronaca molto ravvicinati ...

Blitz dei ladri - furti a Meano Rubati tre fucili da caccia : ... come previsto dal piano per la sicurezza cittadina varato dall'amministrazione comunale Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? ...

Monopoli - in auto con attrezzi agricoli Rubati : arrestati i baresi Michele Tunzi e Luigi Lollino : Nella serata di ieri a Monopoli la Polizia di Stato ha arrestato Michele Tunzi, di 41 anni e Luigi Lollino di 45 anni, entrambi baresi con precedenti di Polizia, ritenuti responsabili di furto ...

Rapina da film all’hotel Ritz di Parigi : Rubati gioielli per oltre 3 - 5 milioni di euro : Terrore questa sera a Parigi per un rocambolesco assalto a mano armata al centralissimo hotel a 5 stelle, il Ritz di place Vendome. In cinque, in passamontagna e in scooter, hanno preso d’assalto la gioielleria dell’hotel rubando un’ingente somma in gioielli: sembra 3,5 milioni di euro ma c’è chi azzarda anche valori maggiori, che sfiorerebbero i 5...

Furto a palazzo Ducale durante la mostra : Rubati trentamila euro di gioielli : VENEZIA - Alcuni gioielli della mostra " Tesori dei Moghul e dei Maharaja ", ospitata a palazzo Ducale a Venezia , sono stati rubati nella mattina di oggi, 3 gennaio, da una teca. L'allarme è scattato ...