Roma | il gol dell’1-2 è uno spettacolo | tutti i calciatori toccano il pallone VIDEO

Roma - Dzeko da record : almeno 50 gol in Serie A - Bundesliga e Premier League : Due gol per entrare nella storia: la doppietta realizzata al San Paolo contro il Napoli da Edin Dzeko ha un sapore speciale e non solo per l'importanza dei tre punti per la classifica della Roma, che ...

VIDEO/ Napoli Roma (2-4) : Sarri ottimista. Highlights e gol della partita (Serie A 27^ giornata) : VIDEO Napoli Roma (2-4): Highlights e gol della partita di Serie A per la 27^ giornata. Le immagini salienti della grande sfida allo stadio San Paolo, 3 marzo.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 08:31:00 GMT)

Roma - Alisson da applausi : Nainggolan corre per due : dal nostro inviato NAPOLI Sacrificio e tecnica. Il trionfo di una squadra che si sta ritrovando. Alisson 7,5 Una notte all'improvviso, quattro parate strepitose su Insigne. Ma dove è la notizia? ...

Video/ Napoli Roma - 2-4 - : highlights e gol della partita - Serie A 27giornata - : Video Napoli Roma , 2-4, : highlights e gol della partita di Serie A per la 27giornata. Le immagini salienti della grande sfida allo stadio San Paolo.

Napoli-Roma 1-4 : poker giallorosso al San Paolo - la Juventus ringrazia - Video Gol - : Notizie sul tema Napoli-Roma in diretta tv e live streaming, dove vedere il big match di Serie A, oggi 3 marzo Probabili formazioni Napoli-Roma:

Napoli-Roma 2-4 : Dzeko doppietta - Under e Perotti in gol. Sarri - crollo clamoroso : Impresa della Roma al San Paolo che rivitalizza morale e classifica della squadra di Di Francesco e mette il Napoli a portata di sorpasso da parte della Juve, che deve recuperare una partita. Gli ...

Video Gol Napoli-Roma 2-4 : Highlights e Tabellino Serie A 03-03-2018 : Risultato Finale Napoli-Roma 2-4: Cronaca e Video Gol Insigne, Under, Dzeko, Perotti, Mertens 27° Giornata Serie A 03 Marzo 2018. Finisce con un rocambolesco quanto inaspettato 2-4 il big match del sabato sera Napoli-Roma. Nel terzo anticipo della 27° giornata di Serie A, il Napoli capolista cade sotto i colpi di una Roma non certo bella ma cinica, che con la vittoria di oggi scavalca nuovamente i cugini laziali. Il primo tempo comincia a ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : clamoroso scivolone del Napoli con la Roma : Risultati Serie A, 27^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei tre anticipi di sabato 3 marzo. Oggi sono in programma Spal-Bologna, Lazio-Juventus e Napoli-Roma(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 22:47:00 GMT)

Napoli - come pesa il gol di Dybala : disfatta con la Roma - finisce 2-4 : Una sconfitta che brucia e che potrebbe costare lo scudetto quella subìta dal Napoli al San Paolo per 4-1 contro la Roma. Azzurri in campo col macigno psicologico del gol di Dybala al 93'...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Roma avanti a sorpresa al San Paolo : RISULTATI SERIE A, 27^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei tre anticipi di sabato 3 marzo. Oggi sono in programma Spal-Bologna, Lazio-Juventus e Napoli-Roma(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 21:27:00 GMT)

Gol Dzeko - l’attaccante della Roma non sbaglia : stacco di testa perfetto [VIDEO] : Gol Dzeko – Primo tempo clamoroso nella gara di campionato della 27^ giornata del campionato di Serie A tra Napoli e Roma, ben altro livello rispetto alla partita delle 18 che si è conclusa sullo 0-1 grazie ad una magia di Dybala nel finale. Spettacolo tra le squadre di Sarri e Di Francesco, i padroni di casa passano subito in vantaggio con Insigne, poi reazione importante dei giallorossi che ribaltano con Under e poi con Dzeko, 1-2 e ...

Gol Insigne - che spettacolo il Napoli di Sarri : Roma subito alle corde - poi pareggio beffa [VIDEO] : GOL Insigne – Continua il programma della 27^ giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Roma. alle 18 successo della Juventus sul campo della Lazio grazie ad una magia di Dybala, rimane la brutta prestazione dei bianconeri. Inizio super nella gara di campionato per la squadra di Sarri che passa subito in vantaggio grazie ad Insigne, qualche minuto più tardi il pareggio beffa di Under, decisiva una deviazione di Mario Rui che ha ...

