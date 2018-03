RISULTATI SERIE A Classifica aggiornata | diretta gol live score | 27giornata

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol live score (27^ giornata) : RISULTATI SERIE A, 27^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Tante sfide dirette in questo turno, ecco il dettaglio delle gare di domenica 4 marzo(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 09:51:00 GMT)

RISULTATI SERIE D/ Classifiche aggiornate e live score delle partite (oggi 4 marzo 2018) : Risultati Serie D: le Classifiche aggiornate e il live score delle partite in programma oggi 4 marzo 2018 per il campionato dilettanti. Da tenere d'occhio il big match Igea Virtus-Troina.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 03:00:00 GMT)

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : clamoroso scivolone del Napoli con la Roma : Risultati Serie A, 27^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei tre anticipi di sabato 3 marzo. Oggi sono in programma Spal-Bologna, Lazio-Juventus e Napoli-Roma(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 22:47:00 GMT)

RISULTATI e classifica della 27ª giornata di Serie A : Nella prima partita importante della giornata, la Juventus ha battuto 1-0 la Lazio con un gol all'ultimo minuto The post Risultati e classifica della 27ª giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Serie B - RISULTATI 29.ma giornata : 17.20 Sabato con solo 5 gare complice anche le tre rinviate per maltempo. Frosinone torna per ora in vetta,Cittadella terzo BRESCIA-V,ENTELLA rinviata PARMA-PALERMO rinviata PRO VERCELLI-PERUGIA rinviata ASCOLI-SALERNITANA 0-3 CITTADELLA-PESCARA 2-0 FROSINONE-NOVARA 1-0 SPEZIA-CESENA 1-2 TERNANA-CREMONESE 2-1 AVELLINO-BARI domenica ore 15 CARPI-VENEZIA domenica 17.30 FOGGIA-EMPOLI ...

Ginnastica - Serie A 2018 – Prima tappa : Reale Torino in testa a metà gara - Carofiglio e Basile sugli scudi. I RISULTATI del mattino : Ad Arezzo si sta disputando la Prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Il nuovo format del massimo campionato italiano costringe a delle autentiche maratone: si è incominciato alle 09.30 e si concluderà attorno alle ore 19.00. Nella mattinata spazio alle prime 12 squadre, poi nel pomeriggio il livello si alzerà con Brixia Brescia (in pedana con i fenomeni della classe 2003), Gal Lissone (Elisa Meneghini e Carlotta Ferlito) e ...

Tortona Biella/ Streaming video e diretta tv : formazioni - orario e RISULTATI (Basket - Coppa Italia Serie A2) : Oggi si gioca Tortona-Biella, semifinale di Coppa Italia di Basket Serie A2. Segui la diretta della sfida tra le due formazioni di vertice del Campionato. Ecco come vederla in Streaming(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 08:30:00 GMT)

RISULTATI SERIE C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score gironi A - B - C (28^ giornata) : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score dei gironi A, B e C. Tutto il programma della 28^ giornata si disputa sabato 3 marzo, ad eccezione dell'anticipo di Trieste(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 03:00:00 GMT)