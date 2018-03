Regionali Lazio | Zingaretti avanti su Parisi Lombardia | centrodestra in testa

Gli exit poll delle elezioni Regionali del Lazio : Il presidente uscente Nicola Zingaretti sarebbe davanti, seguito da Stefano Parisi e Roberta Lombardi The post Gli exit poll delle elezioni regionali del Lazio appeared first on Il Post.

Regionali - affluenza ore 12 : in Lombardia 19 - 92% - nel Lazio 17 - 33% : Alle elezioni Regionali della Lombardia alle ore 12 ha votato il 19,92% degli aventi diritto. Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era ...

Elezioni Regionali. Alle 12 in Lombardia ha votato il 19 - 92% - nel Lazio il 17 - 33% : La provincia con la più alta affluenza risulta risulta Bergamo con 22,74%, seguita da Cremona con il 22,53%, Lodi con il 22,29%, Brescia con il 22,05%, Lecco con il 21,20% e Mantova con il 20,22%. Nella Capitale ha votato il 20,54%

Regionali - in Lazio e Lombardia cresce l'affluenza alle 12 : Roma, 4 mar. , askanews, E' in crescita l'affluenza al voto alle ore 12 nel Lazio e in Lombardia, dove oggi si vota anche per eleggere i due nuovi presidenti di Regione e i rispettivi Consigli ...

Politiche e Regionali - cinque milioni al voto nel Lazio. E' corsa a tre : Urne aperte fino alle 23 Incognita affluenza Lombardi e Parisi insidiano Zingaretti Peserà la scelta disgiunta Nel 2010 si votò dopo lo scandalo che aveva travolto Piero Marrazzo , Pd, , nel 2013 dopo ...

Elezioni - bollino antifrode? E’ sulle schede di Camera e Senato - ma non su quelle per le Regionali di Lazio e Lombardia : Il bollino antifrode sulle schede non è previsto per le Regionali di Lazio e Lombardia. Agli elettori delle due regioni, infatti, da questa mattina i presidenti di seggio stanno consegnando tre cedole: sulle due relative a Camera e Senato è presente l’adesivo da confrontare con il codice assegnato a ciascun votante, mentre per il terzo foglio resta in vigore il sistema tradizionale. Una situazione che ha sorpreso non poco le commissioni, ...

Le cose da sapere sulle elezioni Regionali nel Lazio : Informazioni su dove, come e quando si vota per scegliere il nuovo presidente e il nuovo Consiglio regionale The post Le cose da sapere sulle elezioni regionali nel Lazio appeared first on Il Post.

