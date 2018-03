Quanto ne sai sui Griffin?

“Sai Quanto mi pagano? Stai zitta…”. Isola - le naufraghe spifferano i compensi. Prima litigano - poi svelano la ‘faccenda soldi’. Imbarazzo della redazione - che corre ai ripari : caos totale : Puntata ricca quella andata in onda martedì 27 febbraio dall'”Isola dei Famosi. Il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha visto avvicendarsi diverse ‘situazioni’ che hanno scaldato la serata. Paola Di Benedetto è stata eliminata al televoto ma potrebbe rientrare in gioco insieme agli altri naufraghi finora tornati a casa, Filippo, Cecilia e Nadia: con un televoto in positivo saranno ripescati in due. Si ...

Quanto ne sai sull’influenza? : Perché ci ammaliamo di influenza? Per Quanto tempo rimaniamo contagiosi? E ancora, per chi sono controindicati i vaccini? La stagione influenzale 2017-2018 ha determinato quest’anno in Italia un numero di contagi particolarmente elevato (quasi sette milioni dall’inizio dei rilevamenti) e ogni anno, durante i mesi invernali, la malattia si diffonde in Europa con sintomi, a volte anche gravi, che vanno dalla febbre e il mal di gola a dolori ai ...

Quanto ne sai di storia romana? : Stando alla leggenda, Roma fu fondata nel 753 a.C. e cadde nel 476 d.C. per mano di Odoacre, generale barbaro. Se bastassero queste poche date, potremmo tutti definirci esperti di storia romana, ma in verità non sono sufficienti neppure centinaia di pagine per riassumere oltre mille anni di guerre, imperatori, congiure e leggi. Per dare una rinfrescata ai ricordi liceali e riattivare l’Alberto Angela che è sopito in voi, provate a ...

Quanto ne sai sul cinema porno? : Il cinema porno, esattamente come qualsiasi altro genere cinematografico, ha i proprio simboli e icone, personaggi diventati celebri ed entrati prepotentemente nell’immaginario collettivo. Grazie a figure come Rocco Siffredi, Moana Pozzi, Cicciolina e tanti altri, il nostro paese non ha dovuto attingere unicamente alla cultura americana, dove comunque i miti come John Holmes resistono negli anni, ma ha saputo creare un proprio pantheon di ...

Quanto ne sai sul buco nell’ozono? : Senza di lui molte creature sarebbero sterili, la percentuale di tumori sarebbe alle stelle e la fotosintesi delle specie vegetali correrebbe grossi rischi, compromettendo l’equilibrio di tutto l’ecosistema. Possiamo dirlo senza se e senza ma: dall’ozono dipende tutta la vita sul pianeta Terra. È per questo che il buco nell’ozono, un problema globale che si manifesta (per questioni climatiche) soprattutto in corrispondenza dell’Antartide, ha da ...

Quanto ne sai su Alberto Angela? : Siamo in piena fase Alberto Angela-mania: fiumi d’inchiostro sono stati spesi nelle scorse settimane per analizzare a fondo il recente successo di Meraviglie, programma di Rai1 che ha fatto incetta di ascolti al di là di ogni previsione. Se non è certo che l’interesse per la cultura in Italia sia resuscitato, lo stesso non si può dire per l’ormone di telespettatrici e telespettatori. Un fiorire di meme e parodie ha consacrato ...

Quanto ne sai sulle elezioni politiche italiane? : Mancano poche settimane alle elezioni politiche 2018 e lo scenario – manco a dirlo – è parecchio caotico. Se il cambio di casacca è da considerarsi disciplina olimpica durante le legislature, figuratevi un po’ cosa può succedere nelle fasi preliminari in cui si scelgono alleanze e coalizioni. Correnti, scissioni, simboli, liste, ripensamenti, ritorni e colpi di scena: dimostrate Quanto ne sapete, o meglio, Quanto ne avete capito finora, ...

Quanto ne sai di Crispr? : Ne sentirete parlare sempre più spesso, quindi se non conoscete il significato di questo termine, preparatevi a impararlo. Già, perché Crispr (che, per la precisione, si pronuncia Crisper) rappresenta una delle più grandi innovazioni di sempre sul fronte delle biotecnologie, e non esageriamo nel dire che ci cambierà ben presto la vita. Di cosa si tratta? Di una strategia per manipolare il dna degli esseri viventi che, a dispetto di un nome ...

