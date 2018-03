Prima volta al voto per 3361 ragazzi

Ecco i giovani al voto per la Prima volta : Sono 584.530 i giovani neo maggiorenni che per la prima volta esprimeranno il proprio voto domani per il rinnovo della Camera dei deputati. Più o meno bilanciati per sesso, sono 300.378 uomini e 284.

Il figlio di Weah convocato per la Prima volta dal Psg : TORINO - Suo padre è stato da poco a Parigi, in visita al premier Macron. Stiamo parlando di George Weah, ex attaccante, e oggi presidente della Liberia. Chissà se parlando con il collega francese ...

Arabia saudita - per la Prima volta "maratona femminile" alla Mecca : Sarà presente la principessa Rima bint Bandar bin Sultan che è la presidentessa della Federazione saudita per "lo Sport Sociale".Non è chiaro se il pubblico sarà composto di sole donne oppure sarà ...

“Un uomo fortunato”. Avete mai visto la compagna di Nino Formicola? Si chiama Alessandra e la loro storia d’amore sembra la trama di un film romantico : “La Prima volta che la vidi era sposata proprio con lui…” : Si chiama Alessandra Raya ed è una donna bellissima. Ma a parte questo non molto si sa di lei, eppure in questi giorni non si parla d’altro, del suo compagno di vita, in questo periodo impegnato nell’Isola dei famosi. Eh sì, perché è una lunga storia d’amore quella tra il comico Gaspare e la “moglie” manager di un’azienda farmaceutica. Il virgolettato è d’obbligo perché i due non sono ancora sposati sebbene si conoscano da trent’anni e ...

Per la Prima volta - il più ampio albero genealogico digitale dell’umanità : Foto: Pixabay Il più grande albero genealogico digitale è stato realizzato oggi da un gruppo di ricercatori statunitensi, che ha analizzato i profili pubblici di milioni di utenti registrati su una piattaforma dedicata, ricostruendone le linee familiari attraverso varie generazioni. Il set di dati ottenuto oggi dagli scienziati fornisce informazioni su matrimoni, migrazioni, rapporto fra legame genetico e longevità delle famiglie ...

Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la Prima volta insieme nel nuovo film di Tarantino : Entrambi biondi e con gli occhi azzurri. Entrambi «belli e impossibili» della Hollywood di un tempo glorioso. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, undici anni di differenza l’uno dall’altro, sul red carpet si sono incontrati una sola volta. Leo aveva ancora il ciuffo leccato all’indietro, Brad il sorriso sornione di chi avrebbe fatto carriera. Eppure un film insieme non lo avevano mai girato. Almeno fino ad ora. ...

IDC : nel 2017 le spedizioni globali degli smartphone sono diminuite per la Prima volta : Stando all'IDC, le spedizioni degli smartphone nel 2017 sono diminuite dello 0,5% rispetto all'anno precedente: è la prima volta da quando questo settore è nato L'articolo IDC: nel 2017 le spedizioni globali degli smartphone sono diminuite per la prima volta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Una donna per la Prima volta al comando della Sesta Flotta Usa : L’ascesa di Lisa Franchetti che da studentessa voleva fare la giornalista. Nel porto di Napoli il cambio di comando sulla Uss Mount Whitney

Maltempo - allarme rosso per neve in Scozia : è la Prima volta : Cresce l’allarme Maltempo nelle isole britanniche: nel sud della Scozia è stata diramata addirittura un’allerta rossa per neve, fatto mai successo prima da quando esiste questa scala di segnalazione del pericolo da parte del Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale. L’allerta è legata alle abbondanti nevicate associate in particolare in quella zona a vento e gelo. Il colore rosso, come è stato spiegato in una serie ...

Allarme rosso per neve in Scozia - è la Prima volta

Jacques Tati - l'integrale per la Prima volta in Italia : ... , Jean-Luc Godard , ''Il miglior regista comico francese dai tempi di Max Linder'', , Olivier Assayas , ''La curva che conduce da Jour de fete a Playtime è quella che conduce il mondo antico al ...

Hariri a Riad - Prima volta dopo crisi : ANSAmed, - BEIRUT, 28 FEB - Il primo ministro libanese Saad Hariri è arrivato oggi in Arabia Saudita per una visita che segna il riavvicinamento tra i due Paesi dopo una crisi provocata lo scorso ...

“Il video rivelazione sul caso Monte”. Le immagini inedite in diretta all’Isola dei Famosi : Alessia Marcuzzi per la Prima volta messa di fronte al filmato fin qui rimasto segreto. Un altro colpo di scena su Francesco che svela la verità sull’accaduto : Un caso che continua a rimbalzare di continuo (forse troppo) sui social, il cosiddetto canna-gate che ha portato all’autoesclusione di Francesco Monte dall’Isola dei Famosi 2018 dopo le accuse di Eva Henger sul consumo di droga. E sul quale erano già arrivate forti indiscrezioni, con il sito Anticipazioni.tv a lanciare nelle scorse ore l’ipotesi di un comunicato affidato in diretta ad Alessia Marcuzzi per fare chiarezza, ...