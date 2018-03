Premier league | il City supera il Chelsea 1-0 | Il titolo è a un passo

Premier league : il City non fa sconti - Chelsea ko : La capolista ringrazia Bernardo Silva. Arsenal sempre più in crisi: sconfitta in casa del Brighton 2-1 e la panchina di Wenger traballa

Il Manchester City sa solo vincere - superato il Chelsea : la Premier league è già in cassaforte : Il Manchester City è una macchina di vittorie, altro successo per la squadra di Guardiola che ipoteca sempre di più la vittoria della Premier League, solo questione di tempo per festeggiare. Dopo la notizia shock della morte del difensore della Fiorentina Davide Astori, le squadre sono scese in campo per la 29^ giornata, parole commoventi anche da parte dell’allenatore dei Blues. Poi parola al campo ed il Manchester City continua a ...

Fifa 18 : svelati i candidati al POTM di febbraio della Premier League : La Premier League, in collaborazione con EA Sports, ha annunciato la lista dei candidati al premio “Player of the Month” di febbraio del massimo campionato inglese. La proclamazione del vincitore del POTM di febbraio, a cui verrà assegnata la speciale card ottenibile tramite le sfide creazione rosa, avverrà venerdì 9 marzo I candidati al POTM di […] Leggi l'articolo Fifa 18: svelati i candidati ...

Probabili Formazioni Crystal Palace-Manchester United - Premier league 05-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Crystal Palace-Manchester United, Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Torna Kelly al centro della difesa nel Palace, McTominay ancora titolare nello United. Il posticipo della Premier League, valevole per la 29^giornata, vede il match a Selhurst Park tra i padroni di casa del Crystal Palace e il Manchester United. Eagles che vengono da ben 5 gare in Premier League e che si trovano in piena bagarre per la zona ...

Probabili Formazioni Brighton-Arsenal - Premier league 04-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Brighton-Arsenal, Premier League 2017/2018, Ore 14.30: Padroni di casa con l’undici titolare, nei Gunners assente Monreal. La domenica di Premier League, valevole per la 29^giornata, si apre con la sfida dell’Amex Stadium tra i padroni di casa del Brighton e l’Arsenal. Seagulls che vengono dalla bellissima vittoria nella scorsa giornata di Premier ai danni dello Swansea, che gli ha permesso di ...

Roma - Dzeko da record : almeno 50 gol in Serie A - Bundesliga e Premier League : Due gol per entrare nella storia: la doppietta realizzata al San Paolo contro il Napoli da Edin Dzeko ha un sapore speciale e non solo per l'importanza dei tre punti per la classifica della Roma, che ...

West Ham - Joao Mario : 'Adoro la Premier League'. Messaggio all'Inter? : È un mondo diverso . Però adoro questo tipo di calcio, penso che sia bello per me. Sto migliorando e mi sto davvero divertendo, ora voglio solo continuare a migliorare . E' sempre meglio quando gioco ...

Calciatori di Premier league bullizzati dai compagni a causa di un legame gay : E' bufera nel mondo della Premier League. Due Calciatori di un club sarebbero stati vittima di bullismo da parte di alcuni compagni di squadra, 'colpevoli' di essere coinvolti in una relazione omosessuale. Stando a ...

Probabili Formazioni Lokomotiv Mosca-Spartak Mosca - Russia Premier league 04-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Lokomotiv Mosca-Spartak Mosca, 21^ Giornata di Russia Premier League 2017/2018, ore 14.30: analisi e pronostico. Alla RZD Arena di Mosca, è in programma il big match della ventunesima giornata di Russia Premier League tra Lokomotiv Mosca e Spartak Mosca. Derby di Mosca dai mille risvolti e motivi d’interesse per la formazione di Jurij Sëmin, la capolista del torneo con 45 punti e che vorrà mantenere ...

Probabili Formazioni Manchester City-Chelsea - Premier league 04-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Chelsea, Premier League 2017/2018, Ore 17.00: Ritorno dal primo minuto per Sterling, Conte con Hazard falso nueve. La domenica di Premier League si chiuderà con il big match della 29^giornata in scena all’Ethiad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e il Chelsea. Cityzens che vengono dalla doppia vittoria per 3-0 contro l’Arsenal, prima in Carabao Cup e poi nel recupero di ...

Premier league - dove vedere Manchester City-Chelsea in Tv e in streaming : La sfida tra Manchester City e Chelsea in programma all'Etihad Stadium può sembrare quasi una sorta di passaggio di consegne tra i due club L'articolo Premier League, dove vedere Manchester City-Chelsea in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier league : Manchester City-Chelsea show : Il City di Guardiola e' al momento il club piu' forte d'Europa. Un ko in 28 gare, +16 sull'United, 82 gol segnati , 2 in meno del Psg in un torneo meno competitivo, con appendice il doppio 3-0 esterno ...

Probabili Formazioni Liverpool-Newcastle United - Premier league 03-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Newcastle United, Premier League 2017/2018, Ore 18.30: Due assenze pesanti nei Reds, 11 titolare per i Magpies. Il sabato di Premier League, valevole per la 29^giornata, si chiuderà con il match di Anfield Road tra i padroni di casa del Liverpool e il Newcastle United. I Reds vengono dalla larga vittoria contro il West Ham nell’ultima giornata di campionato, grazie a cui è riuscita a staccarsi dal ...

Probabili Formazioni Tottenham-Huddersfield Town - Premier league 03-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Huddersfield Town, Premier League 2017/2018, Ore 16.00: Pochettino potrebbe fare a meno di Vertonghen, un dubbio per gli ospiti. Il sabato di Premier League, valevole per la 29^giornata, vede la sfida di Wembley tra i padroni di casa del Tottenham e una delle sorprese di questa stagione, l’Huddersfield. Spurs che vengono dalla vittoria tennistica contro il Rochdale nel Replay di FA Cup, e si ...