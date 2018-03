Premi Oscar 2018 | la cerimonia in diretta TV e in streaming

Oscar. Foster e Lawrence consegnano Premio a miglior attrice al posto di Casey Affleck : Emancipazione femminile e lotta agli abusi:i valori che ispirano i movimenti #MeToo e #TimesUp la faranno da padrone la notte degli Oscar

Oscar 2018 - Bonnie e Clyde Premieranno di nuovo il miglior film - dopo la gaffe dell'anno scorso : Bonnie e Clyde ci riprovano: dopo l'indimenticabile gaffe dell'anno scorso, quando annunciarono erroneamente La La Land al posto di Moonlight come vincitore dell'ambito premio come miglior film, gli attori Warren Beatty e Faye Dunaway tornano insieme per presentare la 90esima cerimonia degli Academy Awards.Secondo alcuni rumors, i due scherzeranno davanti al pubblico sull'episodio. Una disavventura che pochi dimenticheranno, ma che non fu ...

Oscar : i momenti indimenticabili nella storia della Premiazione cinematografica : Sette mesi dopo la sua morte, con l'uscita di The Dark Knight , il mondo scoprì la sua brillante interpretazione di Joker. La famiglia di Ledger ritirò per conto della figlia Matilda, che all'epoca ...

OSCAR/ Hollywood cavalca gli eventi solo per i dollari - la prova nei Premi del 1968 : Gli OSCAR del 1968, assegnati poco dopo la morte di Martin Luther King, sono la prova che Hollywood cavalca gli eventi a caccia di profitti. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 06:11:00 GMT)QUELLO CHE NON SO DI LEI/ Il film incompiuto che vive nella testa dello spettatore, di E. RaucoSONO TORNATO/ Il film per riflettere prima del voto (ma con più di una pecca), di B. Zampetti

10 modi per accettare un Premio Oscar : Cose che abbiamo visto in decenni di premiazioni, dagli uomini nudi sul palco a chi ha rifiutato il premio The post 10 modi per accettare un premio Oscar appeared first on Il Post.

Oscar 2018 - mai battaglia così aperta per il miglior film straniero : tutti hanno vinto almeno un Premio : Mai c’era stata battaglia così aperta come quella tra i cinque candidati all’Oscar come miglior film straniero 2018. Basta metterli in fila (sono tutti usciti nelle sale italiane) per lustrarsi gli occhi: Una donna fantastica, Loveless, L’insulto, Corpo e anima, The Square. Cinque film che, oltretutto, hanno raccolto grossi premi nei tre più importanti festival internazionali del 2017: L’Insulto a Venezia (Coppa Volpi miglior attore a Kamel El ...

Oscar - l’Italia è tra i 5 set più Premiati di sempre : C’è il dilagante fascino di Roma che ha lasciato il mondo intero a bocca aperta con La Grande Bellezza, ma anche i porticcioli di Procida resi celebri da Il Postino o le meravigliose ambientazioni siciliane di Nuovo Cinema Paradiso. La notte degli Oscar si avvicina, e con le candidature del film Chiamami col tuo nome – girato da Luca Guadagnino nei pressi di Crema, in Lombardia – l’Italia potrebbe confermarsi ancora una ...

SALONE DEL LIBRO 2018/ A Torino : il Premio Strega Europeo - nove Premi Oscar e Topolino : La 31ª edizione del SALONE del LIBRO di Torino si terrà al Lingotto dal 10 al 14 maggio 2018. Il direttore Nicola Lagioia ha annunciato gli ospiti che parteciperanno all'evento.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 09:32:00 GMT)

I Premi Oscar della campagna elettorale 2018 : chi vince nella categoria “migliori effetti speciali” e “miglior scenografia”? : Quella a cui abbiamo appena assistito non è stata una semplice campagna elettorale: è stato un gigantesco show pieno di sorprese, magie, apparizioni stupefacenti, sparizioni misteriose, e ballerini ricoperti di paillettes che improvvisano un tango quando meno te lo aspetti. Insomma: il carrozzone più spettacolare mai visto dai tempi di Carramba che Sorpresa e l’opera d’arte audiovisiva più rivoluzionaria e visionaria dopo La grande bellezza di ...

Gabriele Muccino/ A casa tutti bene : “Emozioni uniche sul set - neppure con i Premi Oscar le avevo provate” : Gabriele Muccino, intervistato dal settimanale Spy, presenta il suo nuovo film 'A casa tutti bene', già grande successo al botteghino anche grazie ad un cast stellare.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:57:00 GMT)

La Vedova Winchester : recensione del thriller soprannaturale con il Premio Oscar Helen Mirren : Arriva nelle sale cinematografiche italiane “La Vedova Winchester”, il thriller sovrannaturale diretto dai fratelli Spierig con il premio Oscar Helen Mirren. Il film è tratto dalla vera storia di una delle case più infestate del mondo: la Winchester Mystery House di San Jose in California. La pellicola è stata presentata dall’attrice Helen Mirren in anteprima in Italia lo scorso 13 febbraio a Roma presso la Casa del Cinema a ...

Oscar 2018 : Daniela Vega prima attrice Transgender a presentare il Premio - Mario Mieli - : Daniela, sebbene non candidata agli Oscar per la sua incredibile prova d'attrice, ha raccolto consensi in tutto il mondo. Sconosciuta, al momento, la categoria che andrà a presentare. Tra i nomi di ...

Bafta 2018 - i vincitori dei Premi Oscar inglesi : Regista e cast di Tre manifesti a Ebbing, Missouri premiati ai Bafta 2018 (foto: Getty) Tre Manifesti a Ebbing, Missouri è stato il dominatore assoluto dei Bafta 2018. La cerimonia di assegnazione dei premi inglesi della British Academy of Film and Television si è svolta ieri sera e ha visto trionfare la pellicola di Martin McDonagh con ben 5 statuette vinte, fra cui quelle per miglior film e miglior attrice protagonista a Francis McDormand. A ...

Bafta 2018 - tutti i Premi degli Oscar britannici : c’è anche Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino : In attesa della notte degli Oscar a Londra sono stati consegnati i Bafta. Il film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome si è aggiudicato il premio per il miglior adattamento firmato da James Ivory. Un buon viatico per la serata in programma il 4 marzo a Los Angeles, nella quale il film si presenta con quattro candidature: miglior film, miglior attore a Timothée Chalamet, miglior sceneggiatura non originale a James Ivory e miglior canzone a ...