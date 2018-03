Porta a Porta Elezioni 2018 in Diretta e in Streaming

Non mi imPorta cosa voti ma per cosa lotterai domani : Non sembra che la mafia – il potere mafioso, nel senso in cui lo intendeva Giuseppe Fava – sia stata molto ricordata in questa campagna elettorale. Non lo sono stati nemmeno Fiat, Bialetti, Omsa, Benetton, Ducati, Dainese, Geox, Rossignol, Calzedonia, Stefanel, Telecom – alcune delle centinaia di industrie italiane “delocalizzate”, tolte cioè ai lavoratori che le avevano costruite con decenni di sacrifici e spedite all’estero alla faccia ...

Morte Davide Astori - la ‘Fondazione per il tuo cuore’ : “Gli screening sono imPortanti” : “Una triste domenica per il calcio e per tutto lo sport italiano la perdita improvvisa di Davide Astori. Rimaniamo sempre sgomenti davanti a queste tragedie non annunciate che pero’ devono servire anche a far riflettere sull’importanza dei controlli cardiaci preventivi, soprattutto per chi fa sport a qualunque livello”. Michele Gulizia, presidente della Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri italiani ...

Morte Andrea Ginzburg. Il presidente Bonaccini : "L'Emilia-Romagna perde una figura di grande imPortanza per la cultura e la ricerca dell'... : Nel 2001 Ginzburg è stato tra i fondatori della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia di Reggio Emilia dove ha insegnato istituzioni di economia e economia delle reti internazionali ...

LUCIO DALLA / L'intervista a Ron : "Era una persona imPortante perché era imPortante dentro" (Techetechetè) : A 75 anni DALLA sua nascita, Rai 1 ricorda LUCIO DALLA con una puntata speciale di Techetechetè, in cui si parlerà anche di un altro LUCIO, ovvero Battisti(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Contro la Virtus Siena la Geonova Lucca Porta a casa la vittoria : ... rispondono per le rime De Falco e Del Debbio, a canestro anche Daniel, ma è la Virtus che si aggiudica il quarto, recuperando quattro pesantissimi punti nell'economia della partita. L'ordine che ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Federica Brignone : “In slalom senza fare calcoli e ho vinto - Crans Montana mi Porta fortuna” : Federica Brignone ha vinto la combinata di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. L’azzurra ha così conquistato l’ottavo successo della carriera nel massimo circuito e ha festeggiato una volta giunta al traguardo. Queste le dichiarazioni che la nativa di Milano ha rilasciato ai microfoni della Fisi: “Era uno slalom difficile perché la neve si era scaldata e c’era qualche buco, ma io ce ...

Apre la Porta di casa e al posto degli inquilini trova uno sconosciuto. Interviene la Polizia - : Storia singolare e alquanto incresciosa quella che è venuta a galla nel pomeriggio di ieri. Un cittadino ha chiesto l'immediato intervento di una volante della Polizia in quanto in un appartamento di ...

WhatsApp - nuova truffa della lotteria/ Non cliccate sul link - imPortante anche non condividerli! : WhatsApp, nuova truffa della lotteria: non cliccate sul link o il vostro smartphone sarà a rischio. Il consiglio è quello di cancellare immediatamente il messaggio, evitando di condivderlo.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:40:00 GMT)

Global Warming : lo scioglimento del permafrost sta rendendo più scuri i laghi artici e subartici Portando gravi conseguenze : Mentre il ghiaccio si scioglie, il carbonio organico presente nel permafrost viene rilasciato nuovamente dopo secoli di isolamento nel terreno. Ora si sta facendo strada nei laghi e negli stagni della regione artica e subartica e sta modificando la loro composizione. Un team internazionale di ricercatori ha dimostrato che questo tipo di carbonio, in grado di assorbire la luce del sole, sta rendendo i bacini idrici sempre più scuri e ...

Data inizio riprese de La Porta Rossa 2 a Trieste : Lino Guanciale torna sul set da maggio : Finalmente c'è l'ufficialità per l'inizio delle riprese de La Porta Rossa 2. La Fvg Film Commission, tramite Ansa, ha comunicato che Lino Guanciale e il cast della fiction gireranno i nuovi episodi nuovamente a Trieste, a partire da questa primavera, come si era già vociferato in precedenza. Alla regia de La Porta Rossa 2 ci sarà ancora Carmine Elia, che ha effettuato a Trieste quattro giorni di sopralluoghi con lo scenografo Marco Belluzzi. ...

Le aziende tedesche hanno aumentato le esPortazioni in Russia nonostante le sanzioni - : Ciò è dovuto al fatto che nel 2017 l'economia russa è cresciuta nuovamente dell'1,5%. Quest'anno è possibile arrivare fino al 2%, ha aggiunto Buechel. Allo stesso tempo, i rappresentanti delle ...

900 milioni dal MiSE per Comuni ed Enti locali. L'Uncem : "Un risultato imPortante" : In un incontro a fine 2017 con il Viceministro dell'Economia Morando avevamo avuto rassicurazioni sul cambio di passo. Ora lo registriamo nei numeri e possiamo dire che il nostro impegno, con tutti i ...

Previsione Bitcoin - che valore raggiungerà e che imPortanza avranno gli ETF : Se ci si sofferma ad analizzare il Bitcoin come anche il suo impatto sulla finanza, non è possibile ritenere che la criptovaluta possa avere un impatto di proporzioni spropositate sul mondo della ...