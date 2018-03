Polizia municipale unica tra Alagna e Varallo

Palermo : Polizia municipale - solo 1 - 3 per cento ricorsi su multe Ztl : Palermo, 28 feb. (AdnKronos) - "In merito ai ricorsi sulla Ztl, dall’esame dei dati emerge che a tutt’oggi è dell’1,3 la percentuale dei ricorsi presentati al Prefetto, tramite il Comando di Polizia municipale, mentre ammontano allo 0,01% quelli sottoposti al Giudice di Pace". Così, in una nota, la

Polizia municipale - il M5S attacca sull'interim ai due vicecomandanti : 'Mentre il candidato premier 5 Stelle Luigi di Maio propone l'istituzione del Ministero della Meritocrazia, a Forlì succede l'esatto contrario e ci imbattiamo, dopo il caso Prati, in un ulteriore ...

Arnesano - a fuoco l'auto del comandante della Polizia municipale. Si indaga - : Ancora un'auto che va a fuoco , le cronache ci hanno ormai tristemente abituati a simili episodi. Questa volta è accaduto ad Arnesano in via Mascagni . Le lancette dell'orologio avevo da poco segnato ...

Piccolo : Polizia municipale conferma rimozioni ancora ferme qualche mese : Roma – Piccolo: parcheggiatori abusivi e sosta selvaggia la fanno da padrone Roma – Questo il comunicato rilasciato da Ilaria Piccolo, consigliera del Pd capitolino:... L'articolo Piccolo: Polizia Municipale conferma rimozioni ancora ferme qualche mese su Roma Daily News.

Concorsi Pubblici/ Comune Venezia bando 200 agenti Polizia municipale : scadenza e figure cercate (13 febbraio) : Concorsi Pubblici, ultime notizie: Comune di Venezia, bando 200 agenti Polizia Municipale, scadenza, figure cercate e requisiti. Comune Firenze, bando istruttore amministrativo(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 11:18:00 GMT)

Allarme bomba a Torino/ Ultime notizie - zaino sospetto davanti al comando Polizia municipale in via Bologna : Allarme bomba a Torino in via Bologna: Ultime notizie, probabile falso Allarme per uno zaino lasciato davanti al comando della Polizia Municipale. Stamattina allerta anche a Firenze(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:06:00 GMT)

Carnevale Venezia : Polizia municipale - alle 13 - 70 mila persone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Palermo : Polizia municipale scopre rete di allacci abusivi - denunce : Palermo, 23 gen. (AdnKronos) - Un’operazione della Polizia municipale di Palermo in Via Ortigia, nel quartiere Falsomiele, ha smantellato una rete di allacci abusivi di energia elettrica. L’intervento, effettuato dagli agenti del Naf, nucleo antifrode, predisposto dal comandante Gabriele Marchese ne

Firenze. Controlli della Polizia municipale contro l’abusivismo commerciale : Intensificati lo scorso fine settimana i controlli della Polizia Municipale contro l’abusivismo commerciale. Sia sabato che domenica gli agenti del Reparto antidegrado sono intervenuti in centro, in particolare in piazza Stazione, piazza San Giovanni, piazza Duomo, via dei Servi e…Continua a leggere →

Polizia municipale Valnure e Valchero - attività in crescita : ora presente anche in Alta Valnure : Cade da un albero mentre pota, gravissimo 3 San Nicolò, ciclista investito: grave un 57enne 4 Piacenza città nel 2017 è cresciuta di 727 persone. Gli stranieri sono saliti a 19.146 Il comandante ...

Polizia municipale - Nuova operazione degli agenti del reparto di Polizia Commerciale : Controlli in zona GAD, sequestrati prodotti privi di etichetta 18-01-2018 / Giorno per giorno Nella mattinata di mercoledì 17 gennaio il personale del reparto di Polizia Commerciale del Corpo di ...

Polizia municipale - Nigro diventa commissario superiore : BRINDISI - Da ex comandante della Polizia municipale a commissario superiore: Teodoro Nigro ufficialmente da ieri è responsabile della segreteria degli agenti locali, su decisione del nuovo numero uno ...

Napoli - sorpreso con la droga a 14 anni : i genitori ringraziano la Polizia municipale : Nell'ambito di operazioni mirate a combattere il fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti e alcool da parte di minorenni, disposte dal comandante della polizia municipale, generale Ciro Esposito, ...

Napoli - blitz della Polizia municipale ai baretti di Chiaia : più di 500 verbali : Gli agenti dell'unità operativa Chiaia della polizia municipale hanno elevato tre verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico a carico di locali nella zona dei baretti, tra via Bisignano e ...