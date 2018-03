Politiche | affluenza alta In Molise quasi il 60% della popolazione ha già votato Lunghe

ELEZIONI 2018 - RISULTATI REGIONALI E Politiche/ Affluenza in diretta - 58% votanti alle 19. Caos seggi a Napoli : RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2018, diretta live e video streaming: Affluenza h19 al 58%. Exit poll Camera e Senato, come si vota oggi 4 marzo. Caos seggi a Roma, Milano e Napoli(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 19:45:00 GMT)

Politiche - alle 19 affluenza al 57% - Disagi a Palermo - Roma e Alessandria : Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato. Successivamente, dalle ore 14 del 5 marzo, ...

Elezioni 2018 - affluenza Politiche Regionali/ Diretta - dati h19 : Milano e Roma - code seggi “2 ore per votare” : Elezioni Politiche 2018, Diretta live e video streaming: risultati, affluenza h12 al 19%, attesa dati h19. Exit poll Camera e Senato, come si vota oggi 4 marzo. code ai seggi Milano e Roma(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:40:00 GMT)

ELEZIONI 2018 - AFFLUENZA REGIONALI Politiche/ Diretta - Napoli : scrutatrice strappa il registro : ELEZIONI POLITICHE 2018, Diretta live e video streaming: risultati, dati AFFLUENZA h12 al 19% in tutta Italia, exit poll, come si vota oggi 4 marzo. Camera e Senato, caos code ai seggi(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 17:35:00 GMT)

Elezioni Politiche : lunghe code ai seggi per il bollino. Affluenza alle 12 (per la Camera) del 19 - 43% - in calo : Dopo il problema delle schede sbagliate in alcuni seggi, le operazioni di voto vanno a rilento. Salvini: «Qualcuno al ministero ha fatto casino»

Elezioni 2018 - il live blog di Politiche e Regionali : code ai seggi - prima affluenza - FOTO : FOTO - Domenica 4 marzo 2018, urne aperte in Italia e in Lombardia per le Elezioni per il Parlamento , Camera e Senato, e, in Lombardia, per il presidente e il consiglio regionale. Debutta il ...

Politiche - Camera : affluenza al 19 - 43% in aumento - Disagi a Palermo - Roma e Alessandria : Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato. Successivamente, dalle ore 14 del 5 marzo, ...

Politiche - Camera : affluenza al 19 - 43 in aumento | Code e disagi a Palermo - Roma e Alessandria – Foto : Politiche, Camera: affluenza al 19,43 in aumento | Code e disagi a Palermo, Roma e Alessandria – Foto Camera: affluenza ore 12 al 19,43%, in aumento su 2013 dove però si era votato anche di lunedì. Lunghe Code a Roma. A Palermo ritardi nell’apertura di alcuni seggi elettorali dopo la distribuzione delle schede ristampate nella […] L'articolo Politiche, Camera: affluenza al 19,43 in aumento | Code e disagi a Palermo, Roma e ...

Politiche - Camera : affluenza al 19 - 43% in aumento - Disagi a Palermo - Roma e Alessandria : Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato. Successivamente, dalle ore 14 del 5 marzo, ...

Politiche - Camera : affluenza al 19 - 38% in aumento | Disagi a Palermo - Roma e Alessandria – Foto : Politiche, Camera: affluenza al 19,38% in aumento | Disagi a Palermo, Roma e Alessandria – Foto Camera: affluenza ore 12 al 19,38%, in aumento su 2013 dove però si era votato anche di lunedì. A Palermo ritardi nell’apertura di alcuni seggi elettorali dopo la distribuzione delle schede ristampate nella notte, a causa di un errore […] L'articolo Politiche, Camera: affluenza al 19,38% in aumento | Disagi a Palermo, Roma e ...

Elezioni Politiche : l'affluenza alle 12 per la Camera è del 19 - 43% - in calo : Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era recato alle urne il 14,94% degli elettori per la Camera

Elezioni Politiche : l'affluenza alle 12 per la Camera è del 19 - 38% - in calo : Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era recato alle urne il 14,94% degli elettori per la Camera

Politiche - Camera : affluenza al 19 - 29% in aumento | Disagi a Palermo - Roma e Alessandria - Foto : Camera: affluenza ore 12 al 19,29%, in aumento su 2013 dove però si era votato anche di lunedì. A Palermo ritardi nell'apertura di alcuni seggi elettorali dopo la distribuzione delle schede ristampate nella notte, a causa di un errore nella stampa.

Politiche - Berlusconi contestato da femen nuda : il video virale - affluenza boom : Le elezioni Politiche 2018 resteranno alla storia non soltanto per i dibattiti accesi, nè per le violenze di piazza tra antifascisti e fascisti, ma per una protesta davvero singolare avvenuta poco fa nel seggio elettorale in cui votava Silvio Berlusconi. Un'attivista del gruppo ucraino "femen" ha contestato duramente Berlusconi mentre il leader di Forza Italia si stava avvicinando per presentare la sua scheda elettorale e poi recarsi alle urne. ...