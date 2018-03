Pescara | Zeman esonerato è ufficiale

Il Pescara esonera Zeman dopo la sconfitta col Cittadella : La decisione presa dalla società all’indomani della gara persa contro i veneti, con la squadra abruzzese che ora si trova appena cinque punti sopra la zona Play-out

Pescara - ufficiale : esonerato Zeman - ecco il sostituto : esonerato Zeman – “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Zdenek Zeman ed il suo staff tecnico. Ringraziandoli per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune professionali”. Questo il comunicato del Pescara dopo la sconfitta contro il Cittadella, l’allenatore paga in generale un stagione che ...

Il Pescara ha esonerato l’allenatore Zdenek Zeman : Il Pescara Calcio ha comunicato di aver esonerato l’allenatore Zdenek Zeman in seguito alla sconfitta di ieri contro il Cittadella per 2-0. Zeman era suebentrato il 17 febbraio del 2017 quando il Pescara era ancora in Serie A, ma non era The post Il Pescara ha esonerato l’allenatore Zdenek Zeman appeared first on Il Post.

Panchina Pescara - Zeman a rischio esonero : il nome per l’eventuale sostituto : Panchina Pescara – Situazione delicatissima in casa Pescara, la squadra di Zeman sta disputando una stagione deludente ed un ultimo periodo non entusiasmante, in particolar modo alla dirigenza non è andato giù il ko di oggi contro il Cittadella, di fronte c’era una squadra forte ed in grande forma ma l’atteggiamento della squadra non è stato all’altezza. La posizione dell’allenatore è sempre più sulla graticola, ...

Dal 4-3-3 alle 5 Stelle : anche Zeman alla presentazione del programma Sport M5S a Pescara : Ci sarà anche il tecnico boemo Zdenek Zeman mercoledì a Pescara per la presentazione del programma Sport del Movimento 5 Stelle. Lo si apprende da fonti parlamentari M5S. Saranno presenti anche i parlamentari Alessandro Di Battista, Simone Valente, Gianluca Vacca e l'ex campione di nuoto Domenico Fioravanti, candidato con il Movimento. "Non sarà Zeman però il nostro candidato ministro dello Sport", viene precisato ...

Pescara : Zeman - ora siamo più squadra : ANSA, - Pescara, 2 FEB - Esame di laurea per il Pescara di scena domani pomeriggio alle 15 in casa della capolista Frosinone. "Il Frosinone è la formazione migliore del campionato - ha detto il ...

