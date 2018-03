Pescara | ufficiale | esonerato Zeman | ecco il sostituto

calcioweb.eu

: #Pescara, ufficiale l'esonero di #Zeman: il comunicato ?? - DiMarzio : #Pescara, ufficiale l'esonero di #Zeman: il comunicato ?? - Gazzetta_it : #serieb, #Pescara, ora è ufficiale: esonerato #Zeman - redazionetcp : UFFICIALE - Pescara, Zeman non è più l'allenatore dei biancazzurri -

(Di domenica 4 marzo 2018)– "La Delfino1936 comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore della Prima Squadra Zdeneked il suo staff tecnico. Ringraziandoli per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune professionali". Questo il comunicato deldopo la sconfitta contro il Cittadella, l'allenatore paga in generale un stagione che può essere considerata deludente. Adesso la panchina dovrebbe essere affidata al tecnico della Primavera Massimo Epifani che avrà il compito di concludere la stagione nel miglior modo possibile.