Pescara | esonerato Zeman

Zeman non farà il ministro pentastellato - ma per il momento nemmeno l'allenatore : esonerato dal Pescara : Zdenek Zeman innovativo nel calcio per definizione e coraggioso in politica, avendo la scorsa settimana dichiarato il suo voto per i Cinque stelle , nel giorno del voto, ironia della sorte, ha perso il posto da allenatore. Il Pescara ha annunciato l'esonero del tecnico boemo e del suo staff tecnico stamattina. La decisione è arrivata dopo la sconfitta di ieri per 2-0 contro il Cittadella. In classifica la squadra abruzzese, dopo 28 ...

