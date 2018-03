Perché Bannon crede in Italia si gioca il futuro del populismo e sogna

agi

(Di domenica 4 marzo 2018) "Glini si considerano spesso provinciali nella politica mondiale, ma non è così: siete sulla cresta dell’onda, un banco di prova fondamentale del potere della sovranità". Steve Bannon, ex stratega elettorale di Donald Trump in questo periodo è in Europa per studiare i populismi, "ci rimarrò alcuni mesi", ha raccontato al Corriere della Sera che è riuscito ad intervistarlo a Roma, dove sta seguendo la nostra campagna elettorale, e le votazioni. "Questa elezione è cruciale per il movimento populista globale. Per me la cosa più importante è che, se sommi i sondaggi, siamo vicini al 65%, quasi due terzi del Paese, che in qualche modo appoggia il messaggio antisistema di gruppi populisti dal centro al centrodestra, dai Cinque Stelle alla Lega a Berlusconi e Fratelli ...