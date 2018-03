Parigi Nizza 2018 1^ tappa streaming video e diretta tv | percorso | orario | vincitore

Parigi-Nizza 2018 : incertezza nella lotta per la generale - tanti velocisti presenti : Fondamentale, anche per sgranare la classifica, la cronometro individuale di Saint-Etienne, 18 chilometri che possono fare la differenza nell'economia di una corsa di questo tipo. L'unico vero arrivo ...

Parigi-Nizza 2018 : incertezza nella lotta per la generale - tanti velocisti presenti : Domani prenderà il via da Chatou, nei pressi della capitale francese, la Parigi-Nizza 2018. Otto tappe che, alle porte della stagione delle Classiche, possono consentire a diversi uomini di affinare la condizione, pur senza perdere il fascino di una corsa sempre soddisfacente da vincere, nonostante una startlist che quest’anno nemmeno si avvicina a quella della Tirreno-Adriatico, il suo corrispettivo italiano che prenderà il via nella ...

Parigi-Nizza 2018 - le ambizioni degli italiani : Elia Viviani e Matteo Trentin puntano alle tappe. Obiettivo Classiche : Salvo sorprese delle ultime ore, dovrebbero essere nove i corridori italiani al via della Parigi-Nizza 2018, breve corsa a tappe che segna l’avvicinamento alla stagione delle Classiche, a patire dalla Milano-Sanremo. Quest’anno, diversi big hanno scelto la Tirreno-Adriatico, ma non mancheranno i grandi campioni anche nella corsa francese. Andiamo a vedere con quali ambizioni si presentano al via gli azzurri presenti nella corsa che ...

Domenica al via la Parigi-Nizza : La prima tappa Chatou - Meudon verrà trasmesse in diretta streaming a partire dalle 15.20 sul sito web di Rai Sport e in differita alle 22.45 sul canale Rai Sport+ HD.

Parigi-Nizza 2018 - i favoriti : manca il faro della corsa - pronostico aperto : Domenica 4 marzo prenderà il via da Chatou la Parigi-Nizza 2018, breve corsa a tappe che dai pressi della capitale francese condurrà gli atleti sulla Costa Azzurra dopo otto giorni di gara. Il percorso, che abbiamo presentato ieri, presenta una cronometro e un arrivo in salita vero, che assieme all’ultima tappa dovrebbero definire la classifica generale. Nulla di troppo impegnativo, ma dovrebbe comunque essere uno scalatore a succedere al ...

Parigi-Nizza 2018 - il percorso e le 8 tappe ai raggi X : tante salite e trabocchetti per una corsa molto impegnativa : Il prossimo 4 marzo prenderà il via la Parigi-Nizza 2018, breve corsa a tappe che in questa fase della stagione, come la Tirreno-Adriatico, ha trovato una collocazione ideale. Sia per la valenza in sé della corsa, sia in quanto propedeutica per altre competizioni (a partire dalla Milano-Sanremo), diversi big scelgono di attaccare il dorsale proprio in Francia, nella corsa verso il sole. Saranno ben otto le tappe da affrontare, fino all’11 ...

Ciclismo - Alaphilippe e Viviani pronti a vincere : ecco il roster della Quick Step Floors per la Parigi-Nizza : La Quick Step Floors ufficializza il roster per la Parigi-Nizza, corsa francese in programma dal 4 all'11 Marzo La Quick Step Floors ha ufficializzato il roster della Parigi-Nizza, la corsa francese ...

Parigi-Nizza 2018 - il calendario e le date. Programma - orari e tv : Domenica 4 marzo prenderà il via la 76ma edizione della Parigi-Nizza, che si concluderà l’11 marzo dopo aver percorso sette tappe che attraverseranno la Francia da nord a sud. Un percorso molto interessante che offrirà un finale in pavé, una cronometro individuale e tre tappe adatte agli scalatori. Lo scorso anno trionfò il colombiano Sergio Henao davanti ad Alberto Contador e Daniel Martin. La corsa sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport e ...