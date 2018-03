Palermo | Grasso | inaccettabili ritardi | alcuni seggi ancora chiusi

Elezioni : Palermo - Grasso inaugura sabato comitato elettorale : Palermo , 8 feb. (AdnKronos) - sabato prossimo, 10 febbraio, alle ore 11, in via Libertà 159, sarà inaugura ta la sede del comitato elettorale di Liberi e Uguali di Palermo . Alla inaugura zione saranno presenti il presidente del Senato Pietro Grasso e tutti i candidati di Liberi e Uguali per Camera e S

Pietro Grasso : "La mia candidatura a Palermo è un imperativo categorico. Il no di Bartolo? La scelta del collegio non è possibile" : "La mia candidatura su Palermo non vuole essere una imposizione. Serve a potenziare quelli che sono i consensi eventuali che posso raccogliere. Non deve essere vista assolutamente come una prevaricazione". Lo ha detto Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, a Palermo per incontrare alcuni dei prossimi candidati alle nazionali, tra cui Erasmo Palazzotto e Antonella Monastra.Grasso sarà capolista nella Sicilia occidentale per il Senato. ...