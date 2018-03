Oscars90 Tutta la notte con Diregiovani Lista dei vincitori in aggiornamento

newsgo

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di lunedì 5 marzo 2018) ROMA – L’attesa è finita. Il tappeto rosso c’è, i riflettori sono accesi e i fotografi sono pronti per ‘catturare’ le star di Hollywood: la 90esima edizione degli Oscar può iniziare! In attesa dell’inizio della cerimonia di premiazione, ecco tutte le nomination Miglior Film Chiamami col tuo nome (Call me by your name) L’ora più buia (Darkest Hour) Dunkirk … L'articololacondeiin) è su NewsGo.