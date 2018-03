Oscar 2018 | la corsa per il miglior film | poche speranze per Guadagnino | se la giocano

Oscar 2018 - miglior regia : vincerà del Toro ma noi tifiamo per Nolan e PT Anderson : La forma dell’Oscar. Vorremmo prendesse flagranza nelle sapienti mani di Paul Thomas Anderson o di Christopher Nolan, tornato al suo sguardo migliore con Dunkirk. Ma non sarà così. Si liquefarà in quelle, pur capaci ma non straordinarie di Guillermo del Toro, il presunto “plagiatore”, che continua ad essere il favorito alla corsa per la miglior regia de La forma dell’acqua, dove troneggia candidato fra le 13 nomination del suo film. E’ possibile ...

Dove guardare gli Oscar 2018 in diretta tv e streaming : Ci siamo: mancano ormai poche e scopriremo i vincitori della 90esima edizione degli Oscar. La cerimonia di premiazione si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra il 4 e il 5 marzo e, come al solito, anche noi potremo seguirla in diretta (sempre che il sonno non ci tradisca). Come e Dove? Anche quest’anno in prima linea c’è Sky Cinema Oscar (canale 304 del saltellite), che trasmetterà la premiazione a rete unificata con ...

Aspettando gli Oscar 2018 : i beauty look più belli : In 90 edizioni di Academy Awards di bellezze sul red carpet più ambito di Hollywood ne sono passate parecchie. Ma ce ne sono alcune talmente iconiche che meritano una statuetta d’ufficio. La modella e attrice Lauren Hutton, ad esempio, alla Notte degli Oscar del 1975 si presentò con un abito color pastello dalla scollatura mozzafiato abbinato a un long bob leggermente arricciato sulle punte che all’epoca fece scalpore (il capello ...

La Notte degli Oscar ® 2018 : diretta esclusiva su Sky Cinema HD e in chiaro su Tv8 : È arrivato l’appuntamento più atteso dal mondo del Cinema: nella Notte tra il 4 e il 5 marzo Sky Cinema e TV8 trasmetteranno in diretta e in esclusiva la 90° edizione degli Academy Awards®. Appuntamento dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar ® HD (canale 304 di Sky) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando) per la magica Notte degli Oscar ® ...

Oscar 2018 - chi vincerà? Le nostre preferenze : L'attesa è finita: siamo finalmente alla Notte degli Oscar 2018. La 90esima edizione degli Academy Awards segna un'annata davvero straordinaria, con una serie di tioli di altissimo livello (qui tutte le nomination). Chi vincerà? Dopo i nostri pronostici, ecco le preferenze della redazione di i_FILMSonline. Diteci le vostre!

Oscar 2018/ Luca Guadagnino con "Chiamami col tuo nome" : "Spero di riuscire a dormire..." : OSCAR 2018: Luca Guadagnino rappresenta l'Italia del cinema in corsa per ben 4 statuette con il film "Chiamami col tuo nome". Alla vigilia ammette che non sarà una notte facile...(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 22:40:00 GMT)

Speciale : “Notte degli Oscar 2018” ecco le recensioni e tutto quel che c’è da sapere sui film candidati : 90esima edizione per la notte degli Oscar che saranno assegnati dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che riunisce professionisti del settore del mondo del cinema per assegnare i premi delle categorie che quest’anno vedono in testa alle candidature “La forma dell’acqua” (13) LEGGI LA RECENSIONE, seguito da Dunkirk (8), Tre manifesti a Ebbing, Missouri (7), The Post (2) LEGGI LA RECENSIONE. Chiamami col tuo nome di ...

Oscar 2018 - sale l’attesa per il grande evento : tutte le informazioni : Oscar 2018, la 90esima edizione degli Academy Awards è alle porte. Domani 4 marzo presso il Dolby Theatre di Los Angeles, il comico Jimmy Kimmel presenterà la serata...

Oscar 2018 - Bonnie e Clyde premieranno di nuovo il miglior film - dopo la gaffe dell'anno scorso : Bonnie e Clyde ci riprovano: dopo l'indimenticabile gaffe dell'anno scorso, quando annunciarono erroneamente La La Land al posto di Moonlight come vincitore dell'ambito premio come miglior film, gli attori Warren Beatty e Faye Dunaway tornano insieme per presentare la 90esima cerimonia degli Academy Awards.Secondo alcuni rumors, i due scherzeranno davanti al pubblico sull'episodio. Una disavventura che pochi dimenticheranno, ma che non fu ...

Oscar 2018 - miglior attore protagonista : da Gary Oldman (super favorito) a Sir Daniel Day-Lewis. Ecco i candidati : Chi vincerà come miglior attore nel 2019? Con l’assegnazione automatica a Gary Oldman dell’Oscar edizione 90, l’unica sfida interessante per la categoria di leading actor slitta al prossimo anno. Un paradosso? Quasi, ma non così raro. Era accaduto – ad esempio – con Helen “The Queen” Mirren nel 2007 o con Meryl “The Iron Lady” Streep nel 2012: rastrellamento di quasi ogni “award” planetario. Forse che le massime icone britanniche ...

Oscar 2018 - le star non indosseranno abiti neri per #Timesup : Niente abiti neri: agli Oscar 2018 c'è da aspettarsi una cascata di colori. Al contrario di quanto accaduto ai Golden Globes, durante i quali le star si sono presentate vestite in nero in segno di protesta contro gli scandali di Hollywood, alla cerimonia del 4 marzo le celebrità saranno libere di indossare quello che vogliono. Gli organizzatori di #Timesup, tra i quali Shonda Rhimes, le attrici Tessa Thompson e Laura Dern, Katie ...

Oscar 2018 : Come - dove - quando vederli - : Foto Instagram Domenica 4 marzo, la full immersion nella storia degli Oscar , qui tutti i record e le curiosità , è garantita anche da Infinity che, nel suo servizio di streaming on demand, offre sia ...

Oscar 2018 - pronostici e quote ufficiali dei bookmaker sui vincitori : Si accettano scommesse. Anche sui possibili vincitori agli Oscar si punta. Chi vincerà la 90^ edizione della Notte delle stelle (4 marzo)? Sono aperte le giocate. Siamo agli sgoccioli, mancano poche ore all’evento cinematografico più atteso dell’anno. La febbre sale. “And the winner is…”: La forma dell’acqua? Tre manifesti a Ebbing, Missouri? Frances McDorman? Gary Oldman? Puntate. Ecco i pronostici secondo i bookmaker: Miglior film Tre ...

Oscar 2018 - pronostici e news/ "Tre manifesti a Ebbing - Missouri" il film favorito : Premiazione Oscar 2018, tutte le informazioni utili sulla cerimonia. "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" è il film favorito, ma attenzione a "La forma dell'Acqua"(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 05:32:00 GMT)