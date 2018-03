Ora Trump minaccia le auto europee

Trump allo scontro frontale con la Ue «Ora dazi anche sulle loro automobili» : Con un tweet diffuso nel pomeriggio il presidente Usa minaccia di estendere le sanzioni commerciali già previste per acciaio e alluminio. «Risponderemo colpo su colpo alla Ue»

Donald Trump rilancia e sfida ancOra l'Europa sui dazi : "Pronti a mettere una tassa sulle auto europee vendute negli Usa" : Donald Trump minaccia una tassa sulle auto europee vendute negli Stati Uniti. "Se l'Unione europea vuole ulteriormente aumentare le sue già massicce tariffe e barriere commerciali verso le imprese americane, noi applicheremo semplicemente una tassa sulle automobili che continuano a riversare negli Stati Uniti", scrive il presidente americano su Twitter, replicando così ai vertici europei che hanno criticato la sua proposta sui ...

Russiagate - Trump perde collabOratrice : 00.27 Si dimette una delle più strette collaboratrici di Trump. Hope Hicks, direttore della Comunicazione della Casa Bianca, lascia l'incarico all'indomani dell'audizione alla Camera nell'ambito delle indagini sul Russiagate. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti.

Stop aiuti ai dreamers - la Corte Suprema - per Ora - dice no a Trump : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha detto no alla Casa Bianca, che aveva chiesto di affrontare in tempi rapidi la questione dei 'dreamer', i giovani immigrati irregolari arrivati in America quando ...

Stop aiuti ai dreamers - la Corte Suprema (per Ora) dice no a Trump : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha detto no alla Casa Bianca, che aveva chiesto di affrontare in tempi rapidi la questione dei "dreamer", i giovani immigrati irregolari arrivati in America quando erano minori, giudicando la costituzionalità o meno del Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals), il programma varato da Obama. Come scrive Politico la Corte non ha voluto accogliere la richiesta, formulata dal Dipartimento di ...

'L'ex capo della campagna elettOrale di Trump pagò ex politici Ue'. Spunta il nome di Prodi. Lui nega : L'ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, Paul Manafort, pagò in segreto a un gruppo di ex alti politici europei oltre 2 milioni di euro per fare lobby in favore dell'allora presidente dell'...

Russiagate : l’uomo della campagna elettOrale di Trump si dichiara colpevole di cospirazione : Russiagate: l’uomo della campagna elettorale di Trump si dichiara colpevole di cospirazione Richard Gate, accusato nei mesi scorsi per reati non connessi a Trump, ha deciso di dichiararsi colpevole di cospirazione. Per i media potrebbe collaborare e portare a un importante passo avanti nelle indagini sul Russiagate.Continua a leggere Richard Gate, accusato nei mesi scorsi […] L'articolo Russiagate: l’uomo della campagna elettorale di Trump ...

Russiagate : un terzo membro della campagna elettOrale Trump si dichiara colpevole : Secondo le nuove accuse, Gates avrebbe nascosto e riciclato decine di milioni di dollari ricevuti per il lavoro di consulenza politica svolto in Ucraina nell'arco di dieci anni. Non si è fatto ...

Russiagate - l’ex top manager della campagna elettOrale di Trump Richard Gates si dichiara colpevole : Russiagate, l’ex top manager della campagna elettorale di Trump Richard Gates si dichiara colpevole Richard Gates ha ammesso di aver cospirato e aver mentito agli investigatori Continua a leggere L'articolo Russiagate, l’ex top manager della campagna elettorale di Trump Richard Gates si dichiara colpevole sembra essere il primo su NewsGo.

Russiagate - Richard Gates si dichiara colpevole. L'ex top manager della campagna elettOrale di Trump : "Lo faccio per i miei figli" : Richard Gates, ex top manager della campagna elettorale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole di cospirazione e per aver mentito agli investigatori che indagano sul Russiagate. L'ammissione di colpevolezza viene letta come un forte segnale che Gates è pronto a collaborare per evitare una pena severissima.Gates ha annunciato che collaborerà con il procuratore speciale Robert Mueller. Il 45enne Gatee, già ...

Usa - Russiagate – l’ex vice manager della campagna elettOrale di Trump Robert Gate si è dichiarato colpevole di cospirazione : Richard Gates, ex top manager della campagna elettorale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole di cospirazione e per aver mentito agli investigatori che indagano sul RussiaGate. Nelle scorse ore era trapelato sui media Usa l’intenzione di Gates di uscire velocemnte dall’indagine: “Nonostante il mio iniziale desiderio di difendermi con forza, ho cambiato idea: la realtà è che un lungo processo avrebbe un costo ed il circo ...

Trump - gli uomini chiave della campagna elettOrale accusati di frode fiscale e bancaria : “Manafort e Gates hanno guadagnato decine di milioni di dollari con il loro lavoro in Ucraina. Dal 2006 ad ora, Manafort e Gates hanno portato avanti uno schema per nascondere i loro guadagni alle autorità degli Stati Uniti, mentre si godevano il denaro”. Due nuovi capi d’accusa emessi dal procuratore speciale Robert Mueller, che ha ottenuto davanti ad un gran giurì l’incriminazione dei due uomini chiavi per la campagna ...

Russiagate - nuove accuse a ex dirigenti della campagna elettOrale di Trump : Il procuratore speciale che indaga sul Russiagate, Robert Mueller, ha emesso nuovo capi di accusa verso due ex dirigenti della campagna elettorale di Donald Trump, Paul Manafort e Robert Gates. Nei 32 capi di accusa figurano anche quelli di frode fiscale e di frode bancaria. In particolare - riportano alcuni media americani - Manafort avrebbe ricic...

Usa - i genitori di Melania 'americani' grazie alla legge che Ora Trump vuole abolire : ... 'per la nostra economia, la nostra sicurezza ed il nostro futuro', i ricongiungimenti a coniugi e figli minori. Non solo i democratici ma anche alcuni repubblicani si oppongo a questa misura che va ...