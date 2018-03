Ora legale 2018 | ecco quando e come spostare le lancette dei nostri orologi Perché il

A Marzo 2018 torna l’Ora legale : ecco quando cambia l’orario e tutte le INFO UTILI : 1/28 ...

La fine dell’Ora legale - la proposta a Strasburgo : L’8 febbraio il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione che prevede la soppressione del “principio” per il quale vine effettuato il Cambio dell’ora in due periodi dell’anno. La fine del cambio di orario è stata provvisoriamente registrata con una maggioranza di 384 voti su 549 votanti (a cui si aggiungono i 153 deputati contro la soppressione del cambio di orario e le 12 astensioni). Fino ad oggi gli europei ...

Quando inizia la primavera 2018 : data dell’equinozio e del cambio Ora legale : La stagione invernale è ormai agli sgoccioli. La primavera è alle porte, seppure non lo dimostrino le giornate grigie di questa seconda parte del mese di febbraio. La bella stagione entrerà in vigore molto presto ed a sancirne l’inizio sarà l’equinozio. Il 21 marzo è il giorno indicato dalla tradizione, ma sappiamo benissimo che il momento esatto in cui comincia la primavera varia di anno in anno, seppur di poco. A seguire vi riportiamo maggiori ...

Giustizia : giudice di Trento offese legale palermitano e Ora chiede scusa (2) : (AdnKronos) - "Le assicuro che considero quella frase - prosegue il giudice Carlo Ancona nella lettera di scuse- non solo infelice nella sua forma, ma anche ingiustificata nel contenuto che è venuta ad assumere, al di là di qualunque mia intenzione e del mio stesso pensiero, che non è mai stato anim

Ora legale 2018 : quando cambia e rischi per la salute : quando scatta l’ora legale 2018? Le lancette vanno messe avanti o indietro? A seguire la risposta alla domanda su quando cambia l'orario quest'anno passando dall'ora solare a quella legale. Ogni anno la solita domanda imperversa tra gli italiani che non ricordano mai cosa cambia con l’arrivo del nuovo orario e sopratutto se l’orologio va spostato avanti o indietro. Data ora legale 2018 Quest’anno l’ora legale entra in vigore la notte tra il 24 e ...

Salute : Commissione Ue - valuteremo ulteriormente questione Ora legale. : Ricordiamo che abbiamo in vigore una politica per migliorare la regolamentazione, che esamina regolarmente la funzionalità del diritto Ue in vigore. La direttiva sull'ora legale non è immune a questo ...

Salute : Commissione Ue - valuteremo ulteriormente la questione dell’Ora legale : La Commissione europea “è aperta a valutare ulteriormente la questione dell’ora legale, sulla base di tutte le evidenze disponibili e dei contributi di Stati e Parlamenti, che sono i benvenuti. Ricordiamo che abbiamo in vigore una politica per migliorare la regolamentazione, che esamina regolarmente la funzionalità del diritto Ue in vigore. La direttiva sull’ora legale non è immune a questo esercizio“. Lo ha detto la vice ...

L’Ora legale è salva - il Parlamento europo boccia l’abolizione : (Foto via Pixabay) Diversi eurodeputati, per lo più di paesi del Nord Europa, hanno chiesto al Parlamento europeo di abolire L’ora legale, perché dannosa per la salute, fonte di stress e nemica della regolarità dei cicli circadiani. Strasburgo per il momento ha rispedito al mittente la richiesta, proponendo però di ritornare sul tema in futuro, dopo avere svolto analisi più approfondite che permettano di applicare eventuali modifiche alla ...