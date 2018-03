Omicidio nel Vibonese | ucciso 27enne

Treviso - coppia settantenne trovata morta nel giardino di casa. Si indaga per Omicidio : Due persone, marito e moglie, entrambi settantenni, sono state trovate morte nel giardino della loro casa in una zona di Cison di Valmarino (Treviso). L’ipotesi del duplice omicidio è stata confermata dagli investigatori. Sui corpi, in particolare quello della donna, c’erano molte ferite inflitte probabilmente con un corpo contundente e con un’arma da taglio, forse un pugnale, che non è stato trovato. Sul posto stanno compiendo ...

Duplice Omicidio nel Modenese - 1 fermato : 15.27 Due fratelli sono stati uccisi in un'azienda agricola, a Zocca, comune dell' Appennnino Modenese, per ragioni ancora sconosciute. Il presunto omicida è stato fermato dai Carabinieri. Si tratta del genero di uno delle due vittime.

Morta a 19 anni sulla strada - svolta nelle indagini : il padre è accusato di Omicidio : Già da ieri sera più di un elemento non convinceva le forze dell'ordine. Il corpo senza vita a terra di Azka Riaz, ragazza di 19 anni, uno scenario da incubo ma anche troppi...

Padre in disaccordo sul fidanzato della figlia : duplice tentato Omicidio nel Napoletano - 2 fratelli arrestati : Sono un 39enne e un 44enne, fratelli, di origine romena, uno residente a Massa Lubrense, l'altro a Sorrento. La figlia del primo è fidanzata con un connazionale 21enne e il Padre di lei, non ...

Ragazza aggredita nel parco - dopo 4 mesi un arresto per tentato Omicidio : Empoli, 15 gennaio 2018 - E' stato arrestato il presunto autore dell'aggressione del 14 ottobre 2017 al parco dell'Ambrogiana, a Montelupo Fiorentino . L'ordinanza di custodia cautelare in carcere per ...

Operaio morto nel cantiere navale : sei indagati per Omicidio colposo : Gli avvisi di garanzia inviati nella prima fase delle indagini in vista dell'autopsia. La Procura nominerà un perito per ricostruire la dinamica della caduta. Prosegue la raccolta fondi

Pensionato arrestato per l’Omicidio della badante trovata morta due anni fa nel Piacentino : Svolta nel caso di Lavdije Kruja, la badante uccisa a Piacenza due anni fa chiamata da tutti la "dea". A sparare il colpo di pistola alla nuca fatale è stato Franco Vignati, ex assessore comunale di 64 anni. L'uomo, oggi Pensionato, è stato arrestato nelle scorse ore e si trova ora nel carcere di Lodi. L'accusa è di omicidio premeditato.Vignati, dopo aver sparato alla donna, aveva gettato il suo corpo nelle acque del ...

Bari : Omicidio nel pozzo - poi si suicida : 19.08 Si è tolto la vita il 27enne di Noci ritenuto responsabile di aver ucciso un commerciante 47enne dopo un litigio. Il cadavere del 47enne è stato ritrovato alcune ore fa in un pozzo nelle campagne di Noci con ferite sul volto,sulla testa,e ferite sulla schiena causate da colpi di arma da fuoco.Il 27enne è stato trovato senza vita nella sua agenzia immobiliare nel centro della cittadina.I due uomini avevano rapporti commerciali e le ...