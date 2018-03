Omicidio Kuciak | rilasciati gli italiani arrestati

Slovacchia - Omicidio Jan Kuciak : "Rilasciati i 7 italiani arrestati" : Erano finiti in manette giovedì in relazione all'uccisione del reporter e della fidanzata. Probabile il rilascio anche del settimo arrestato

Sono stati rilasciati sei degli italiani fermati in Slovacchia in relazione all’Omicidio del giornalista Ján Kuciak : Sono stati rilasciati sei dei sette italiani che erano stati fermati in Slovacchia per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak. Repubblica ha scritto che «i sei italiani Sono stati rimessi in libertà intorno alla mezzanotte. Uno di loro è stato portato in ospedale The post Sono stati rilasciati sei degli italiani fermati in Slovacchia in relazione all’omicidio del giornalista Ján Kuciak appeared first on Il Post.

Omicidio Kuciak - i pm : “Grande liquidità e poche leggi in Ue. Per la ‘ndrangheta più sicura truffa su fondi Ue della cocaina” : La ‘ndrangheta come “testa pensante e struttura direzionale nel processo di espansione globale del crimine organizzato”. Parola del procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, che così delinea le nuove frontiere della criminalità organizzata calabrese, a due giorni dall’arresto di Nino Vadalà. L’imprenditore di Bova Marina, trapiantato in Slovacchia, è finito in carcere, assieme al fratello Bruno e al cugino Pietro ...

‘Ndrangheta - rilasciati in Slovacchia gli italiani arrestati per l’Omicidio del giornalista Jan Kuciak : Erano stati arrestati per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak, 27 anni, e della sua fidanzata Martina Kusnirova, ma nella notte scorsa sei dei sette italiani finiti in manette sono stati rilasciati. E anche la settima persona, secondo quanto riporta il sito slovacco Tvnoviny.sk, sarà rimessa a breve in libertà. I fermati dalla polizia di Bratislava erano Antonino Vadalà – imprenditore al centro del reportage del giornalista, che ...

