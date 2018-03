Nuda al seggio di Berlusconi | attivista Femen espulsa dall' Italia per 5 anni

Elezioni politiche 2018 - agguato a Berlusconi. Femen Nuda spaventa l’ex Cavaliere al seggio : “Sei scaduto” : Silvio Berlusconi contestato a Milano in via Scrosati mentre stava per votare. “Berlusconi, sei scaduto”, la scritta sul petto di un’attivista Femen che si era nascosta tra cameraman e fotografi nel seggio. Quando il Cavaliere si è avvicinato al tavolo per firmare il registro, l’attivista è saltata sul banco urlando e mettendo in fuga il leader di Forza Italia. Subito intervenute le forze dell’ordine che hanno ...