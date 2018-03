Non mi importa cosa voti ma per cosa lotterai domani

WhatsApp - nuova truffa della lotteria/ Non cliccate sul link - importante anche Non condividerli! : WhatsApp, nuova truffa della lotteria: non cliccate sul link o il vostro smartphone sarà a rischio. Il consiglio è quello di cancellare immediatamente il messaggio, evitando di condivderlo.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:40:00 GMT)

Tajani : Non si cancelli voce importante in Italia e Ue : Roma, 1 mar. , askanews, Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani ha espresso l'auspicio che si risolva la crisi che minaccia l'agenzia Askanews. 'Io mi auguro che si possa risolvere e che ...

M5S : Presidente consiglio comunale Bagheria - Non mi importa delle parole di Di Maio (2) : (AdnKronos) - parole che, però, fanno storcere il naso a qualcuno del M5S, come apprende l'Adnkronos. Saro Di Paola, continuando la discussione social sulla bacheca del consigliere comunale Pd Emanuele Tornatore, risponde a Maggiore: "Ma rimani sempre un Presidente eletto dai consiglieri del Movimen

Presidente Consiglio comunale Bagheria (M5S) : "Non mi importa di parole Di Maio" : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - Monta la polemica a Bagheria (Palermo) dopo la richiesta di rinvio a giudizio del sindaco grillino Patrizio Cinque, per falso, turbativa d'asta e abuso d'ufficio, sospeso dal M5S ma fino a pochi giorni fa presente a una kermesse elettorale. Anche se ieri sera, come doc

Malagò : risultati importanti - è stata la quarta Olimpiade migliore di sempre all'estero. Mornati : 51 finalisti siNonimo di competitività : Una favola che accresce questo meraviglioso mondo. Sono stati Giochi complicati, perché fino a un mese fa si parlava qausi esclusivamente di ragioni di sicurezza legate all'evento, invece è successo ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 – Meo Sacchetti : “È un momento importante per l’Italia. Se pensiamo di essere già arrivati Non abbiamo capito niente” : È un Meo Sacchetti soddisfatto ma che mantiene i piedi per terra, quello che ha commentato la vittoria dell’Italia contro l’Olanda. Una partita che gli azzurri hanno controllato, pur con qualcosa da rivedere. “I bassi ci sono stati. abbiamo pagato qualcosa fisicamente, soprattutto sui rimbalzi nel primo tempo“, ha commentato il coach ai microfoni di Sky Sport. “Loro ci hanno concesso molto, avevamo dei buoni tiri e ...

Montelupo Fiorentino - ragazza aggredita nel parco/ Video - arrestato 21enne : "pena importante ma Non esemplare" : Montelupo Fiorentino, ragazza aggredita nel parco: un ragazzo di 21 anni, Alessio Martini è stato arrestato oggi con l'accusa di rapina e tentato omicidio, incastrato dalle telecamere.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 17:51:00 GMT)

"Non ho restituito parte dello stipendio perché avevo un debito importante con Equitalia" : Sarebbe legata ad un "debito importante" con Equitalia la mancata restituzione di parte dello stipendio da parte del consigliere emiliano-romagnolo, Gianluca Sassi, tra gli espulsi M5s. L'ha scritto lui stesso in un lungo post sul proprio sito, ribadendo di essere pronto a "affrontare le conseguenze delle mie scelte" senza però accennare a possibili dimissioni.Sassi ha spiegato che "il problema" è nato quando il suo stipendio, ...

Inzaghi : “Con la Steaua importante Non subire gol” : Inzaghi: “Con la Steaua importante non subire gol” La sua Lazio deve rimontare lo 0-1 di Bucarest, ma Simone Inzaghi predica pazienza per non fallire gli ottavi di Europa League. “Dovremo essere molto lucidi, dovremo fare una partita aggressiva ma nello stesso tempo non dobbiamo subire gol. Per farlo c’è sempre tempo – ha spiegato […] L'articolo Inzaghi: “Con la Steaua importante non subire gol” ...

MotoGp – Valentino Rossi preoccupato (ma Non troppo) : importanti indicazioni dal Dottore : Continuano i test di MotoGp in Thailandia, altre importanti indicazioni in vista dell’inizio del campionato, passo indietro per la Yamaha, preoccupato Valentino Rossi, ecco le parole del Dottore riportate da Motorsport.com: “E’ stato un test complicato, però oggi sono andato un pochino meglio, soprattutto nel pomeriggio. Avevamo ancora un po’ di cose da provare ed è stato importante riuscire a completare il nostro programma. ...

Macerata : Orlando - solidarietà a Rubino - importante Non abbassare la guardia : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha espresso "solidarietà, mia personale e di tutta la giunta comunale" all'esponente del Pd Antonio Rubino, destinatario di una lettera minatoria. "Quest’episodio – ha sottolineato Orlando - conferma quanto sia importante non abbas