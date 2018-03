Non abbiamo bisogno di farci ridare indietro la casta dalla casta

Roma - Dzeko : "Non siamo scarsi e Non abbiamo perso 5-0" : Come l'anno scorso: doppietta e Napoli battuto in casa. Edin Dzeko è l'eroe giallorosso del San Paolo. Nel momento più delicato della stagione si carica sulle spalle la Roma e la rilancia in chiave ...

Roma - Dzeko : 'Siamo stati perfetti. Abbiamo dimostrato di Non essere così scarsi' : 'Siamo stato perfetti. Quando non si vince siamo scarsi ma oggi non c'è niente da dire'. Poche parole che dicono tutto quelle di Edin Dzeko, grande protagonista della vittoria della Roma al S.Paolo. '...

Lazio-Juventus - Inzaghi : 'Dispiace aver perso così - Non abbiamo demeritato' : La Lazio crolla al 92' e regala alla Juventus la gioia dei tre punti. All'Olimpico biancocelesti stanchi ma battaglieri, incapaci di reggere, però, l'urto finale della squadra di Massimiliano Allegri. ...

Lazio - Inzaghi : 'Non abbiamo demeritato - ripartire subito' : 'Dobbiamo lasciarci alle spalle queste due grandi delusioni, il calcio è spietato - ha detto ancora Inzaghi ai microfoni di Premium Sport - ma dobbiamo ripartire subito. Milan e Juventus sono due ...

Lazio - Parolo : 'Abbiamo battuto la Juve due volte - ma Non temiamo la vendetta' : ROMA - 'Siamo molto carichi in vista del match di domani, abbiamo voglia di ripartire subito con la consapevolezza di aver offerto un'ottima prestazione contro il Milan' . Così il centrocampista ...

“Ho rischiato di morire. Ora Non posso avere figli”. Il dramma della reginetta tv. L’abbiamo vista sempre sorridere - ma adesso racconta il difficile percorso che ha dovuto affrontare dopo un’isterectomia : ”A ottobre è cominciato il calvario: avevo continue emorragie e dolori lancinanti. dopo una lunga indagine e un intervento in laparoscopia, scopro di avere oltre all’endometriosi anche un fibroma”. A parlare è Eleonora Cecere. L’ex ragazza di ”Non è la Rai”, intervistata da ”Nuovo”, ha raccontato il dramma che ha vissuto in questi ultimi anni dovuti a un problema di salute. ”Per ...

Atlantia : Castellucci - Non abbiamo bisogno di vendere asset Aspi e Adr : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Non abbiamo bisogno di vendere asset” per finanziare l’acquisizione di Abertis. Ad affermarlo l’amministratore delegato di Atlantia, Giovanni Castellucci, nel corso di una conference call con gli analisti. “Non dobbiamo vendere minorities di Aspi e Adr”, ha detto. “abbiamo un forte cash flow e tutta la flessibilità di cui abbiamo bisogno”. L'articolo Atlantia: ...

Elezioni - Renzi : “Abbiamo salvato i correntisti - Non le banche. Con le regole Ue i conti sarebbero saltati” : “Noi rivendichiamo quanto fatto in questi anni: dalla riforma delle popolari a quella delle banche del credito cooperativo, per aiutare i correntisti, e non le banche, a salvare i conti correnti che altrimenti con le regole Ue sarebbero saltati”. Lo ha detto l’ex premier Matteo Renzi al Forum live Facebook-Ansa. L'articolo Elezioni, Renzi: “Abbiamo salvato i correntisti, non le banche. Con le regole Ue i conti ...

Il ritorno di Benji & Fede : Abbiamo dimostrato di Non essere meteore : Intanto sono già sette anni che Benji & Fede, ossia il moro Benjamin Mascolo e il biondo Federico Rossi, fanno musica e hanno successo. Un'eternità, visti i tempi spicci di quest'era musicale. Eppure per tanto tempo sono stati (e sono inspiegabilmente tuttora) considerati meteore destinate a scomparire in fretta. «Perciò Abbiamo intitolato Siamo solo noise il nostro nuovo album», dicono senza precisare che è ...

MotoGp Yamaha - Meregalli : «Abbiamo migliorato ma Non abbastanza» : TORINO - È tornato a parlare dei problemi Yamaha il team manager Massimo Meregalli, poco prima dell'inizio dei test a Losail, al sito tedesco Speedweek.com. ' A Buriram si sono ripresentati alcuni dei ...

Elezioni - Renzi : “Sulle banche Non siamo scappati…”. E il militante contesta : “E Boschi dove l’abbiamo candidata?” : “E Boschi dove l’abbiamo candidata?”. Queste le urla di un contestatore dem, nei confronti di Renzi, nel corso di un evento elettorale del Pd al cinema Adriano, dopo che il segretario Pd aveva rivendicato che il suo partito sulle banche “non è scappato”. “L’abbiamo candidata a Bolzano proprio per evitare che tutta la polemica fosse contro di lei”, ha tagliato corto il segretario dem. L'articolo ...

Tav - Non c’erano ragioni per sostenere anni di lavori. Ma allora perché li abbiamo iniziati? : di Antonio Calafati Della vicenda della Tav in Val di Susa ciò che colpisce è la sua capacità di far perdere ad analisti, giornalisti e politici il filo di un pensare razionale. In una società – e in un tempo – che del calcolo razionale ha fatto il suo ancoraggio, la Tav in Val di Susa è una decisione collettiva che i suoi promotori hanno collocato in uno spazio nel quale la logica e l’evidenza empirica non trovano posto. Chi si oppone alla ...

“Sono ancora sotto choc”. Dramma per Paola Ferrari : il racconto è da brividi. La conduttrice lo ha raccontato a tutti solo oggi - finora Non aveva avuto il coraggio di farlo. “Abbiamo temuto il peggio per noi” : È esattamente quella si potrebbe definire “una notte di terrore puro”. Gli sfortunati malcapitati sono Paola Ferrari e Marco De Benedetti. osa gli è successo? Quattro ladri sono entrati dal giardino nella loro abitazione, intorno alle 19.45 di sabato sera (ma la notizia è stata diffusa soltanto nella tarda mattinata di martedì). I ladri, riporta Il Messaggero, conoscevano molto bene il percorso: lo si è capito dalle ...

Fabrizio Corona - la fidanzata Silvia Provvedi : “Non chiedetevi se abbiamo fatto l’amore” : Silvia Provvedi, fidanzata di Fabrizio Corona, è stata intervistata dal settimanale Chi e ha raccontato quanto sia felice di riavere a casa il compagno: “Fabrizio, cioè il mio fidanzato, lo scorso 21 febbraio, ha lasciato il carcere di San Vittore dopo 16 mesi di galera – ha raccontato la cantante- Da dove ricomincia Fabrizio? Da alcune privazioni, da altre soddisfazioni. Niente interviste, niente social, niente ...