ilfattoquotidiano

: Noia, tensione e insulti: fine di una campagna. Da Silvio show a Di Maio al Colle. Poi Salvini col Vangelo e Pd sen… - Cascavel47 : Noia, tensione e insulti: fine di una campagna. Da Silvio show a Di Maio al Colle. Poi Salvini col Vangelo e Pd sen… - Aquis_Al : Più guardo la #TheWalkingDeadmarathon su @foxtvit (bellissima idea!), più emerge l’abisso tra le prime 5 stagioni e… -

(Di domenica 4 marzo 2018) Laè arrivata quasi per inerzia, con slogan ripetuti quasi stancamente e a memoria. L’ultimo colpo di teatro – capirai – è stato quello di Matteo Salvini, in piazza a brandire con Costituzione e Vangelo. L’unica trovata è stata la presentazione del governo dei sogni del M5s. Funzionerà? Chissà. Intanto il primo effetto è stato lo smarrimento dei leader del centrodestra al quasi completo che in un fuorionda confessano di temere il cappotto dai grillini. Berlusconi comunque ha fatto Berlusconi e quello gli basta: ha ripetuto il copione ovunque sia stato, affiancando alla televisione un uso più intenso dei social network. Il Pd è stato più a commentare che a proporre, si è chiuso su quello che ha fatto e in particolare sulla faccia più spendibile di Paolo Gentiloni che a differenza di Matteo Renzi per ora non ha perso in nessuna tornata elettorale o ...