Nintendo conferma che il bug sulla visualizzazione del tempo di gioco sarà corretto con

Nintendo conferma i lavori per il film di Mario : Siete in attesa di un film dedicato al nostro idraulico baffuto preferito? Bene, Abbiamo ottime notizie per voi! Già qualche tempo fa si parlava di una pellicola con Mario protagonista, le notizie riportate parlavano anche di una collaborazione tra Illumination Entertainment e Nintendo .Ebbene, oggi arriva la conferma . Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, Nintendo ha annunciato che il film di Mario si farà e, allo stesso tempo, è stata ...

Wolfenstein II The New Colossus : Bethesda conferma Panic Button per la versione Nintendo Switch : Gli annunci dello scorso anno relativi a DOOM e Wolfenstein II The New Colossus per Nintendo Switch hanno sorpreso i possessori della popolare console ibrida. DOOM, definito come un porting "impossibile", è disponibile per Switch, mentre il nuovo episodio di Wolfenstein arriverà quest'anno.Come segnala MyNintendonews, Bethesda ha pubblicato un messaggio su Twitter dove conferma nuovamente Panic Button (già al lavoro su DOOM) per il porting di ...