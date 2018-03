Neymar | recupero ' di lusso' dopo l' infortunio | ecco la villa da 28 milioni FOTO

Brasile - Neymar lascia l'ospedale : ora il recupero in una villa dorata : BELO HORIZONTE - Non c'è tempo da perdere per Neymar: all'indomani dell'intervento al piede destro per la riduzione della frattura del quinto metatarso del piede destro, l'attaccante del Psg è stato ...

Shock Neymar - l’infortunio è più grave del previsto : i tempi di recupero : INFORTUNIO Neymar – Shock Psg per l’infortunio dell’attaccante Neymar che dovrà stare fermo per tre mesi, problema più serio del previsto dopo le prime indiscrezioni. Il brasiliano sarà sottoposto ad intervento chirurgico per la frattura al quinto metatarso del piede destro, il medico Lasmar intervistato da ‘Globo TV’ ha dato alcune indicazioni: “Neymar ha riportato una frattura al quinto metatarso, non è ...

Infortunio Neymar - il padre dell’attaccante shock : “ecco i tempi di recupero” : Infortunio Neymar – Il Psg ha praticamente già messo in archivio la vittoria della Ligue 1 ma adesso è chiamato da un’impresa nella gara di ritorno di Champions League contro il Real Madrid, 3-1 all’andata e compito ancora più difficile per l’assenza di Neymar. L’attaccante si è infortuno nella gara contro il Marsiglia, il brasiliano rappresenta un calciatore fondamentale ma come riportato dal padre a Espn Brazil ...