Netanyahu partito per Usa | vedrà Trump

Partito di Netanyahu chiede annessione degli insediamenti - l'Anp protesta : Il Comitato centrale del Likud ha approvato la scorsa notte per acclamazione un documento che chiede ai suoi deputati di operare per l'annessione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Al dibattito hanno partecipato diversi ministri ed il presidente della Knesset Yoel Edelstein, ma non il premier Benyamin Netanyahu che comunque - viene fatto notare - non è necessariamente vincolato da questa votazione."A mezzo secolo dalla ...