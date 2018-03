Nella notte degli Oscar a Hollywood una statua dorata per Harvey Weinstein in accappatoio

Queste foto mostrano come erano le star Nella notte degli Oscar del 1998 : Per la notte degli Oscar sono attese star come Saoirse Ronan, Meryl Streep, Margot Robbie e Octavia Spencer. In attesa dello show, però, vale la pena gettare uno sguardo al passato, alla cerimonia del 1998, vent'anni fa. All'epoca era stato "Titanic" a vincere tutto: il film di James Cameron aveva vinto 11 premi sui 14 possibili. L'unico che non vinse, ovviamente, fu quello come Migliore Attore, dal momento che Leonardo DiCaprio non fu ...

Tragedia nel mondo del calcio - Nella notte morto il capitano della Fiorentina Davide Astori : Tragedia nel mondo del calcio, nella notte morto il capitano della Fiorentina Davide Astori ROMA Il calciatore Davide Astori, capitano della Fiorentina, è morto nella notte a Udine , dove si trovava con la ...

Astori - il malore Nella notte e la scoperta stamattina : Firenze sotto choc : Anche l'Udinese ha comunicato il rinvio della gara: 'A seguito della tragica notizia di questa mattina che ha colpito l'ACF Fiorentina e tutto il mondo del calcio, su disposizione della Lega la ...

Astori - malore Nella notte in camera d'albergo. Firenze sotto choc : Anche l'Udinese ha comunicato il rinvio della gara: 'A seguito della tragica notizia di questa mattina che ha colpito l'ACF Fiorentina e tutto il mondo del calcio, su disposizione della Lega la ...

Elezioni 2018 - a Palermo ristampate Nella notte 200mila schede finite in altri seggi. A Roma presidente svuota l'urna - schede sbagliate E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

Calcio - shock in serie A : Davide Astori morto Nella notte in albergo - rinviata Fiorentina-Udinese : Risveglio shock per la serie A e tutto il mondo del Calcio. Il capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale italiana Davide Astori, 31 anni, e’ morto in nottata per cause non ancora precisate. Secondo quanto si e’ appreso, il giocatore era in un albergo di Udine con la squadra. A causare la morte del giocatore sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio. Astori al momento del decesso si trovava nell’albergo ...

Elezioni 2018 - votano oltre 46 milioni di italiani Palermo - ristampate Nella notte 200mila schede finite in seggi sbagliati E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

Elezioni 2018 - votano oltre 46 milioni di italiani A Palermo ristampate Nella notte 200mila schede - erano nei seggi sbagliati. Proteste degli elettori E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

Elezioni 2018 - votano oltre 46 milioni di italiani A Palermo ristampate Nella notte 200mila schede - erano nei seggi sbagliati. Proteste degli elettori E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

Elezioni - Italia al voto fino alle 23. Caos a Palermo : 200mila schede ristampate Nella notte - ritardi ai seggi : Hanno aperto regolarmente stamane, alle ore 7, i seggi per le Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Sempre oggi, nelle Regioni Lombardia e Lazio si voterà per il rinnovo dei Consiglio regionali e l’elezione del presidente della Regione. Si voterà in una sola giornata: i seggi chiuderanno questa sera alle ore 23. Caos a Palermo dove sono state ristampate nella notte le schede elettorali di 200 sezioni ...

Elezioni 2018 - votano oltre 46 milioni di italiani A Palermo ristampate Nella notte 200mila schede - erano nei seggi sbagliati. Proteste degli elettori Roma - caos presidenti e scrutatori : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

Pavia - blitz Nella notte : 'marchiate' le case degli antifascisti : blitz contro gli antifascisti nella notte a Pavia. Questa mattina decine di abitazioni hanno trovato sulla loro porta o sul citofono un pezzo di carta fotocopiata a colori con la scritta: “Qui ci abita un...

Pavia - raid Nella notte : marchiate case di decine di antifascisti | Foto : Pavia, raid nella notte: marchiate case di decine di antifascisti | Foto Pavia, raid nella notte: marchiate case di decine di antifascisti | Foto Continua a leggere

Pavia - raid Nella notte : marchiate case di decine di antifascisti | Foto : Pavia, raid nella notte: marchiate case di decine di antifascisti | Foto Pavia, raid nella notte: marchiate case di decine di antifascisti | Foto Continua a leggere