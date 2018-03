Nel vibonese 27enne ucciso con coltello

Maltempo Calabria - forti piogge Nel vibonese : chiusa la SS18 : E’ chiusa , a causa delle forti piogge in corso, in entrambe le direzioni, la strada statale 18 tirrenica, tra le uscite per Candidoni e San Calogero, nel Vibonese , dove si è registrato l’allagamento del piano viabile. Il traffico, comunica l’Anas, e’ deviato sulla viabilita’ secondaria con indicazioni sul posto. Sulla strada statale 182 “delle Serre Calabre”, inoltre, il transito e’ consentito a ...

Sedicenne ucciso Nel vibonese : concorso Cgil per ricordarlo : VIBO VALENTIA. Memoria come 'esercizio di civiltà e convivenza in un mondo in cui vivere da cittadini': è con le parole prese in prestito da don Luigi Ciotti, che il sindacato dei lavoratori della conoscenza, la Flc-Cgil di Vibo Valentia, unitamente alla Cgil ...