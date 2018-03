Nel Lazio corsa a nove Zingaretti chiede il bis

Dybala - un lampo Nel buio di Lazio-Juve : "A Londra dovremo fare di più" : Il numero 10 bianconero raggiante dopo il gol decisivo. E Allegri esalta lui e la squadra: "Caratterialmente straordinari. Per Paulo una rete che vale molto"

Lazio-Juve - tutto il rammarico di Inzaghi Nel post-gara : “Dispiace perdere così, ma ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto sul campo. Il calcio è fatto di episodi ed è spietato, ora dovremo essere bravi a ripartire dopo queste delusioni”. Simone Inzaghi molto rammaricato dopo la sconfitta all’ultimo minuto della sua Lazio contro la Juventus. Un guizzo di Dybala ha deciso l’incontro, ma certamente l’X sarebbe stato il risultato più giusto. “Dirò ai ...

Lazio beffata Nel recupero : Dybala regala 3 punti alla Juve : Lazio beffata nel finale nella sfida contro la Juve. In pieno recupero è Paulo Dybala a far esplodere il pubblico bianconero con il gol della vittoria. Formazioni ufficiali e tabellino della gara Serie A TIM, 27^ giornata Sabato 3 marzo 2018, ore 18:00 Stadio Olimpico di Roma Lazio-Juventus 0-1 Marcatori: 93′ Dybala (J). Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz […]

Alessia in coma da sei anni - i genitori accusano : 'Colpa del ritardo Nella defibrillazione' : Il tempo per Alessia si è fermato oltre cinque anni fa: le 22,52 del 12 agosto del 2012. La ragazza, quattordicenne, giunge in codice rosso al pronto soccorso del Santobono. È in arresto cardiaco. La ...

Elezioni regionali 2018 : chi si sfida Nel Lazio? : Una poltrona per nove. Sono tanti i candidati alla presidenza della regione Lazio. Nella giornata di domenica 4 marzo, oltre che per le Elezioni politiche, si vota, sempre dalle 7 alle 23, per il rinnovo del consiglio regionale di Lazio e Lombardia. Il nome del nuovo governatore della regione della capitale si conoscerà però soltanto nel pomeriggio di lunedì. Lo scrutinio comincerà alle 14 di lunedì, terminati quelli per Camera e Senato. Sono 9 ...

Elezioni - corsa al rinnovo della tessera elettorale : disagi Nel Lazio : Più di due milioni di romani sono chiamati alle urne, domani nei 2.600 seggi allestiti nella Capitale, per le Elezioni Politiche a cui, qui, si aggiungono anche le Regionali , 4,8 milioni gli aventi ...

CARLO CRACCO - PREZZI STELLARI Nel MENU DEL RISTORANTE A MILANO/ Colazione in Galleria - tra critiche e curiosi : CARLO CRACCO PREZZI STELLARI nel MENU del nuovo RISTORANTE a MILANO, in Galleria, a partire dalla Colazione: tante critiche ma non si placa la fila di curiosi all'esterno del locale.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 17:18:00 GMT)

Maltempo : revocato Nel Bolognese il divieto di circolazione dei mezzi pesanti : Considerate le previsioni meteo, il Comune di Bologna ha revocato l’ordinanza che, da domenica scorsa, prevedeva il divieto di circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci con massa superiore a 7,5 tonnellate sull’intero sistema viario comunale. L'articolo Maltempo: revocato nel Bolognese il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sembra essere il primo su Meteo Web.

Lazio-Juventus : previsti 8.000 tifosi bianconeri Nella Capitale : TORINO - È stato messo a punto, oggi, il piano di sicurezza per Lazio-Juventus in programma domani alle 18 allo stadio Olimpico , per il quale è prevista la presenza di circa 38.000 spettatori di cui ...

Le 'scandalose' rivelazioni di Facebook : Bonino Nel 1994 stava Nel centrodestra : Lo sapevamo già perché, per saperlo, basta avere un minimo a cuore la storia politica di questo Paese; che dico, basta non essere stati ibernati negli ultimi vent'anni; che dico, basta documentarsi e ...

Le mafie di mezzo a Roma e Nel Lazio : Il radicamento delle organizzazioni mafiose a Roma e nel Lazio è ormai un dato consolidato da molti anni, ben prima che fatti cronaca, come quelli accaduti a Ostia, o grandi inchieste giudiziarie, come quella di Mafia Capitale, portassero ad accendere i riflettori su questi fenomeni.Attualmente la presenza mafiosa sul territorio laziale ha assunto delle caratteristiche peculiari che le differenziano da altre modalità d'insediamento ...

A tre giorni dalla nevicata ancora disagi per i treni Nel Lazio : Nel nodo romano ancora molte cancelLazioni per i regionali e forti ritardi un po’ ovunque, Rfi promette per il futuro scambi riscaldati e Del Rio difende l’Ad delle Ferrovie Mazzoncini

“Ho visto Sara baciarlo : abitiamo Nello stesso paese”. Trono classico - ah però! La segnalazione che cambia tutte le carte in tavola. Chi farà i salti di gioia e chi la prenderà male - ma adesso che succede? : Trono classico di Uomini e Donne, il colpo di scena stavolta arriva dalla segnalazione di una spettatrice. Riguarda Sara Affi Fella, la ‘rivale’ di Nilufar Addati, che condivide il Trono anche con Mariano Catanzaro e Nicolò Brigante. Lo sappiamo che ve lo state chiedendo: c’entra sempre Lorenzo Riccardi, il corteggiatore conteso e, a quanto pare, tanto ambito? No, non in questo caso, stranamente. Prima diviso tra le due ...

Lazio - Inzaghi : 'Nelle due partite meritavamo noi. Ora testa alla Juve' : Simone Inzaghi , allenatore della Lazio , è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della semifinale persa dai suoi ai rigori contro il Milan . meritavamo NOI - 'Il Milan ha fatto due ottime gare. P robabilmente nell'arco delle due partite avremmo meritato noi di ...