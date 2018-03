Nel cuore della Roma bene M5s attende Luigi Di Maio | vincitore annunciato

Blitz anticamorra Nel cuore di Napoli : duecento poliziotti in campo - sgominato il clan Vastarella : Blitz della Polizia nel rione Sanità a Napoli. Circa duecento poliziotti stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli nei confronti di presunti ...

Blitz anticamorra Nel cuore di Napoli : duecento poliziotti in campo - sgominato il clan Vastarella : Blitz della Polizia nel rione Sanità a Napoli. Circa duecento poliziotti stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli nei confronti di presunti ...

Meeting AIGAE Nel cuore del Parco dell’Aspromonte : tra itinerari naturalistici inediti - grotte e borghi fantasma : “Nel solo 2017 sono stati censiti ben 30.000 tra cicogne e rapaci che hanno attraversato l’Aspromonte nella stagione tardo – estiva e autunnale. Si tratta di un numero rilevante, che conferma l’importanza internazionale del sito di osservazione. L’Aspromonte si affaccia direttamente sullo Stretto, il che lo rende uno dei pochissimi “colli di bottiglia” dove si incanalano i flussi di avifauna migratoria, che sfruttano l’ultimo ...

'Stati d'animo' - un labirinto Nel cuore della grande arte : Un'esperienza culturale in un periodo di importanti conquiste della scienza, della fisica, della psicologia, dell'arte come 'scienza dello spirito' verso la società moderna. Per far rivivere la ...

OrNella Vanoni a cuore aperto da Costanzo : l'aborto - i rimpianti e l'amore per Gino Paoli : 83 anni, voce straordinaria, grande interprete e reduce dal successo riscosso al Festival di Sanremo. Ornella Vanoni è la protagonista dell'ultima puntata de "L'Intervista", in onda...

Presentato a Napoli - presso lo Spazio Guida a Chiaia - il volume “L’Italia Nel cuore” : Annotazioni e impressioni di lettura sul libro di Goffredo Palmerini “L’Italia nel cuore” di Goffredo Palmerini (One Group Edizioni, 2017)

Contemporary Cluster #07. Le tendenze del contemporaneo Nel cuore di Roma. : In concomitanza con le recenti metodologie di ricerca in campo medico, Erica Curci parte dalle colture batteriche per attuare un processo che legandosi alla biologia e alla scienza, giunge a una ...

Una nuova Tac per il cuore. Una rivoluzione Nella prevenzione dell’infarto miocardico e del tumore polmonare : Questo post è a cura di Carlo Gaudio, Direttore del Dipartimento Cuore e Grossi Vasi, Università La Sapienza di Roma, Consigliere di Amministrazione dell'AifaINonostante i grandi progressi conseguiti dalla Medicina, le malattie cardiovascolari sono tuttora la prima causa di morte nel mondo occidentale. Inoltre esse rappresentano un alto costo per la collettività a causa dell'invalidità che spesso determinano. Il ...

Lutto Nel mondo del cinema. “Una morte terribile - davanti agli occhi di tutti”. Attrice di talento - bellissima e molto amata - se n’è andata tragicamente : “Ha spezzato il cuore a milioni di fan” : Attrice leggendaria, amata in tutto il paese per il suo talento, per la sua bellezza e dolcezza. Se n’è andata all’improvviso, stroncata da un infarto che non le ha dato nessuna possibilità, l’interprete di tante pellicole di successo Sridevi Kapoor, a Bollywood era una star indiscussa. A rendere noto il decesso dell’Attrice è stata la famiglia. Conosciuta semplicemente come Sridevi, la donna è morta a Dubai mentre ...

Alvito Anima - cuore - impegno e passione Nella neonata Biblioteca Museo : Il Museo invece, raccoglie circa trenta strumenti a corda provenienti dall'Italia e dal mondo, oltre ad una collezione di liuteria italiana dal 1500 ad oggi. Attraverso tale iniziativa è nostra ...

Lutto in Rai. È morto improvvisamente Nella notte. Giornalista stimato da tutti - con una carriera brillante e ricca di successi : “Ti porteremo sempre Nel nostro cuore” : Una morte improvvisa e inaspettata ha colpito un Giornalista molto stimato dai colleghi e apprezzato dai telespettatori che per anni lo hanno seguito con interesse. Stroncato da un infarto se ne è andato all’età di 55 anni Carlo Carione, Giornalista Rai dal 2000, del Tgr e di Rai Sport. Una vita nel giornalismo sportivo, iniziato negli anni Ottanta all’agenzia di stampa Rotopress dove si sono formati tanti giornalisti napoletani. “Carlo ...

“Stella tra le stelle. Addio”. Drammatico lutto nella televisione italiana. Lei - indiscussa icona degli anni ’90 amatissima e seguitissima da tutti i vip - se ne è andata tragicamente. Fino alla fine si è presa cura del suo corpo meraviglioso che trattava in modo quasi maniacale. Resterà per sempre Nel cuore di tutti : lutto nel mondo della televisione. Anche se sarebbe più giusto dire: lutto nel mondo dell’astrologia. Se ne è andata a 85 anni Sirio, l’astrologa dei vip sempre presente nei salotti televisivi. Impossibile dimenticare la sua lunga chioma bionda, lo sguardo ipnotico e il suo modo di vestire eccentrico e inconfondibile. Sirio è morta alle 23.30 di lunedì 19 febbraio all’ospedale di Niguarda dove era ricoverata da quasi un anno per via di un tumore ...

Spazio : uno sguardo Nel cuore delle aurore pulsanti grazie alla missione Themis : Le aurore, lo spettacolare show di luci e colori che vibrano nel cielo ai poli del nostro pianeta, sono un fenomeno studiato da sempre. Ma non tutte le aurore polari sono uguali, e alcune sono più rare da osservare: ad esempio le cosiddette ‘aurore pulsanti’, caratterizzate da chiazze luminose intermittenti. Questa discontinuità – spiega Global Science – rende il fenomeno difficile da immortalare, perché i tipici sensori di elettroni ...

La Cucinotta : La Sicilia Nel cuore. Ma Nella foto....è a Ischia : Maria Grazia Cucinotta è stata la protagonista di una clamorosa gaffe. La bella attrice, infatti, voleva fare un piccolo regalo ai suoi fan e su Facebook ha pubblicato una sua foto con una didascalia. ...