Nba | Houston Rockets-Boston Celtics 123-120 | D' Antoni alla 15ª vittoria di fila

Nba - Houston fa 15 in fila : battuta anche Boston con 29 punti di Eric Gordon : Houston Rockets-Boston Celtics TABELLINO Rockets-Celtics è, per qualcuno, una possibile finale NBA, di sicuro invece è la rivincita di una prima sfida stagionale davvero emozionante, che a fine ...

Nba - i risultati della notte : vincono tutte in vetta e Houston fa 14 in fila : L.A. Clippers-Houston Rockets 92-105 IL TABELLINO L'immagine più emblematica della sfida arriva poco prima del termine del primo quarto: Harden finta la penetrazione, passo indietro per creare ...

Nba - i risultati della notte : Houston fa 12 in fila - vincono tutte le big : Utah Jazz-Houston Rockets 85-96 IL TABELLINO Houston vince ancora, ma in questa stagione non sembra più essere una notizia. Il fatto che i Rockets raccolgano così il 12° successo in fila invece un po' ...

Nba : super Hardem - Houston vola : Cinque le gare di regular season NBA disputate nella notte. Houston, grazie a 41 punti di un superlativo Harden, si sbarazza di Denver , 119-114 il finale, . Con 36 punti firmati da Holiday, New ...

Nba - i risultati della notte : Houston fa 11 in fila - LeBron guida i Cavs - Portland ferma Utah : Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 120-102 IL TABELLINO Un'altra partita oltre i 30 punti per James Harden , 31 e nove assist, , un altro parziale che spezza le gambe , stavolta nel terzo quarto, ...

Basket - Nba : Houston scavalca Golden State - Belinelli comincia col sorriso : NEW YORK - È sorpasso in vetta alla Western Conference della Nba. Golden State deve infatti inchinarsi a Portland , 123-117 il risultato, venendo così scavalcata da Houston, che invece supera 100-91 ...

Nba - Houston - D'Antoni : "L'obiettivo? Scalzare Golden State" : Mike D'Antoni ha l'Italia sempre nel cuore. Non perde occasione di ricordarlo, come non perde occasione di "rinfrescare" il suo italiano facendo due chiacchiere con il cronista "esotico" che gli ...

Nba - Houston prima a ovest. Crollo Warriors - Utah Jazz no stop : Attacco alla vetta. I Warriors, condannati dallo show di Damian Lillard, cadono a Porland e perdono il 1° posto a Ovest, nonostante un super Durant, che segna 50 punti. Houston diventa la nuova regina ...

Nba - i risultati della notte : Durant dice 50 - ma non basta. Utah - Houston e Toronto non smettono di vincere : Per battere i campioni del mondo e quella che forse è la miglior squadra di sempre infatti sei costretto a fare gli straordinari ed è proprio quello che i ragazzi di Terry Stotts sono riusciti a fare ...

Nba 2018 : debutto vincente per Marco Belinelli! Cadono Golden State e Boston - vincono Houston e Toronto : Nottata ricca di incontri in NBA, la penultima prima della pausa per l’All Star Game. Per molte squadre è stato infatti l’ultimo impegno prima del break. Una pausa alla quale i Golden State Warriors arrivano perdendo la vetta della Western Conference, sconfitti per 123-117 in trasferta a Portland. I Trail Blazers hanno comandato dall’inizio alla fine, grazie al 40-27 del primo quarto, resistendo agli attacchi dei campioni in ...

Nba : i Cavs sono rinati - bene Toronto e Houston : Nba: i Cavs sono rinati, bene Toronto e Houston Gli Heat arrivano a due punti dalla clamorosa rimonta nella notta Nba, ma Toronto riesce a portare a casa la vittoria che rinforza il primato nella Eastern Conference. Sembrano aver ingranato la marcia giusta i Cavs, con le seconde linee e LeBron James determinanti contro i […] L'articolo Nba: i Cavs sono rinati, bene Toronto e Houston sembra essere il primo su NewsGo.

Basket Nba - Cleveland si conferma. Nona in fila per Houston : NEW YORK - I Cleveland Cavaliers , 34-22, sono la squadra del momento: dopo la serie di scambi che ha capovolto il roster dei vice-campioni Nba gli occhi sono puntati tutti verso LeBron James e ...

Nba - risultati della notte : Houston non si ferma più - Toronto soffre ma fa 6 in fila : Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 108-126 IL TABELLINO Quando i Rockets trovano ritmo dall'arco, sono davvero poche le squadre che possono pensare di fermarli. Ne sanno qualcosa i Timberwolves, ...

Nba - Houston infila l'ottava - Minnesota di rialza con Sacramento : Vittorie per Houston nel derby e per Minnesota contro Sacramento. Kyle Collinsworth in penetrazione. Ap Houston-Dallas 104-97 Continua spedita la marcia dei Rockets. Alla truppa di Mike D'Antoni basta ...